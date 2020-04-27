Даша Астаф'єва засвітила оголене тіло на архівних фото: 18+

Знаменита українська співачка і блогерка Даша Астаф'єва не припиняє дивувати своїх прихильників. Артистка похизувалась знімками, на яких постала повністю голою.

Еротичні світлини вона опублікувала на інстаграм-сторінці, чим розбурхала мережу. Перед камерою Даша Астаф'єва постала топлес або ж зовсім голою, прикриваючи інтимні місця фатином.

Дивіться також: У білизні чи без неї: 10 еротичних фото Наді Дорофєєвої

Відомо, що провокативні кадри зробила фешн-фотограф Соня Плакидюк, яка неодноразово працювала з артисткою. Імпровізовану фотосесію знамениті українки влаштувала в одному з елітних готелів Львова.

Є жінки, для яких оголене тіло – єдина загадка. Вони завжди будуть засуджувати і обурюватись. Говорю, і знімаю шовкову білизну,

– написала грайливо Даша Астаф'єва.

В одному з еротичних дописів співачка зізналась, за що цінує співпрацю з Сонею Плакидюк.

"Розкіш, яка проявляється в кожному погляді, а кожна зустріч – на мільйон. Я завжди кажу, що фотосесії з геніями безцінні! Важливо, хто на тебе дивиться і як тебе бачать. Людина може подивитися на тебе через найдорожчу лінзу у світі, але у неї буде черв'ячок усередині, який завжди все прекрасне переломлює. А можуть бути випадкові, нестримні кадри, тривалістю сімнадцять хвилин, які назавжди. І безцінні", – поділилась Даша Астаф'єва.