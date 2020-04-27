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Даша Астаф'єва засвітила оголене тіло на архівних фото: 18+

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Даша Астаф'єва в еротичній зйомці
Даша Астаф'єва в еротичній зйомці / Instagram / @da_astafieva

Знаменита українська співачка і блогерка Даша Астаф'єва не припиняє дивувати своїх прихильників. Артистка похизувалась знімками, на яких постала повністю голою.

Еротичні світлини вона опублікувала на інстаграм-сторінці, чим розбурхала мережу. Перед камерою Даша Астаф'єва постала топлес або ж зовсім голою, прикриваючи інтимні місця фатином. 

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Відомо, що провокативні кадри зробила фешн-фотограф Соня Плакидюк, яка неодноразово працювала з артисткою. Імпровізовану фотосесію знамениті українки влаштувала в одному з елітних готелів Львова. 

Є жінки, для яких оголене тіло – єдина загадка. Вони завжди будуть засуджувати і обурюватись. Говорю, і знімаю шовкову білизну,
– написала грайливо Даша Астаф'єва. 

В одному з еротичних дописів співачка зізналась, за що цінує співпрацю з Сонею Плакидюк. 

"Розкіш, яка проявляється в кожному погляді, а кожна зустріч – на мільйон. Я завжди кажу, що фотосесії з геніями безцінні! Важливо, хто на тебе дивиться і як тебе бачать. Людина може подивитися на тебе через найдорожчу лінзу у світі, але у неї буде черв'ячок усередині, який завжди все прекрасне переломлює. А можуть бути випадкові, нестримні кадри, тривалістю сімнадцять хвилин, які назавжди. І безцінні", – поділилась Даша Астаф'єва. 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Дарія Астаф'єва
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