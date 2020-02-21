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Даша Астаф'єва засвітила оголені сідниці на балконі: фото 18+

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Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва не перестає вражати прихильників кадрами з відвертих фотосесій. Зірка опублікувала серію гарячих знімків, які демонструють її принади.

Український секс-символ поширила на своїй інстаграм-сторінці чергові звабливі фото. На них вона показує всю свою сексуальність та пристрасність. Неймовірна локація – балкон, на якому Даша позувала з пляшкою шампанського в руках. У цій еротичній зйомці вона вкотре показала свої спокусливі форми.

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Автором гарячих фото стала фешн-фотограф та експерт проєкту "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк. Астаф'єва знялася спершу у нижній білизні від бренду Мarlies Dekkers, а потім – закуталась у білу ковдру та засвітила пікантні сідниці. Усі світлини зроблені в чорно-білих кольорах.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва позує в нижній білизні на балконі / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Сексуальна Даша Астаф'єва лежить на ліжку та дивиться у вікно / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва засвітила сідниці, позуючи на балконі / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва в нижній білизні прикриває інтимні зони книжкою / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва закуталась в білу ковдру та дивиться у вікно / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва в нижній білизні та з пляшкою шампанського в руках / Instagram / @da_astafieva

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Дарія Астаф'єва Еротика LifeStyle
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