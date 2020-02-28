24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Даша Астаф'єва засвітила пружні сідниці в сексуальному вбранні: фото

- Читать новость на русском
Даша Астаф'єва знялась в еротичній фотосесії / Instagram / @da_astafieva

Співачка Даша Астаф'єва вкотре довела, що є секс-символом українського шоу-бізнесу. Артистка опублікувала чорно-білі фото, на яких засвітила свої оголені сідниці.

Еротичні кадри артистка опублікувала на інстаграм-сторінці. Даша Астаф'єва залюбки позувала на фоні балконних дверей, одягнувши сексуальне смугасте боді. Вбрання мало крій бікіні, відтак всі прихильники могли побачити на фото пружні та оголені сідниці зірки. 

Дивіться також: 3 українські зірки, які полюбляють оголюватись перед камерою: фото 18+

Відомо, що фото Даша Астаф'єва зробила під час поїздки до Львова. Артистка обрала один з найрозкішніших готелів міста, де влаштувала еротичну зйомку. Автором світлин виступила відома фотограф і фешн-експерт "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк. 

А вже у дописі Даша Астаф'єва поділилась роздумами щодо пошуків чоловіка. І хоч артистка щаслива у стосунках з бізнесменом Артемом Кімом, з прихильниками вона відверто поділилась своїми думками щодо впливу дитинства на вибір коханого. 

"Жінки, обділені увагою батька, назавжди залишаються істотою, з перебитим хребтом. Самотніми всередині. Біжать нескінченною дорогою в пошуках тата в кожному новому чоловікові. У кожному, хто посміхнеться її злому світу. Щастя – вирішити це за життя батька", – розповіла Даша Астаф'єва. 

 

Зеленський скликає Верховну Раду на позачергове засідання: причини
сьогодні
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дарія Астаф'єва
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:05 10 фільмів, які можна подивитися з дівчиною
Марта Вересюк
сьогодні 10:50 Трендовий манікюр 2020: форма нігтів, їх довжина, кольори, дизайн
Юлія Девда
27 лютого 19:12 Куди поїхати на 8 березня: найкращі місця в Україні
Настя Сукач
27 лютого 15:46 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
Квітослава Туз
27 лютого 09:15 Що подивитись в кіно цього тижня: український фільм "Черкаси" і байопік про актрису Сіберг
Марта Вересюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук