Даша Астаф'єва засвітила пружні сідниці в сексуальному вбранні: фото

Співачка Даша Астаф'єва вкотре довела, що є секс-символом українського шоу-бізнесу. Артистка опублікувала чорно-білі фото, на яких засвітила свої оголені сідниці.

Еротичні кадри артистка опублікувала на інстаграм-сторінці. Даша Астаф'єва залюбки позувала на фоні балконних дверей, одягнувши сексуальне смугасте боді. Вбрання мало крій бікіні, відтак всі прихильники могли побачити на фото пружні та оголені сідниці зірки.

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Відомо, що фото Даша Астаф'єва зробила під час поїздки до Львова. Артистка обрала один з найрозкішніших готелів міста, де влаштувала еротичну зйомку. Автором світлин виступила відома фотограф і фешн-експерт "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк.

А вже у дописі Даша Астаф'єва поділилась роздумами щодо пошуків чоловіка. І хоч артистка щаслива у стосунках з бізнесменом Артемом Кімом, з прихильниками вона відверто поділилась своїми думками щодо впливу дитинства на вибір коханого.

"Жінки, обділені увагою батька, назавжди залишаються істотою, з перебитим хребтом. Самотніми всередині. Біжать нескінченною дорогою в пошуках тата в кожному новому чоловікові. У кожному, хто посміхнеться її злому світу. Щастя – вирішити це за життя батька", – розповіла Даша Астаф'єва.