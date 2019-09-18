Даша Астаф'єва знялася у кліпі гурту "Курган і Агрегат": відео

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Даша Астаф'єва знялася у кліпі гурту "Курган і Агрегат"
Даша Астаф'єва знялася у кліпі гурту "Курган і Агрегат" / Скріншот

Український секс-символ Даша Астаф'єва знялася у ретрообразі в кліпі українського хіп-хоп гурт "Курган і Агрегат" на пісню Gabeli.

Як розповідають учасники гурту, композиція Gabeli була створена для того, щоб допомогти людям впоратися з осінньою депресією. Головну роль зіграла співачка Даша Астаф'єва, яка у кліпі демонструвала кохання до соліста гурту.

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Додамо, що три роки тому зірка вже знімалася для гурту "Курган і Агрегат" у відвертому ролику на пісню "Учителька".

Було дуже приємно почути цю пісню однією з перших і, звичайно, мені було цікаво, що таке "габелі". Хлопці з "Курган і Агрегат" – мої близькі друзі. Дуже люблю їх за чесність і щирість. У нашому шоу-бізнесі це рідкість. Під час зйомок кліпу вони приїхали до Києва і жили у мене тиждень. Я перейнялася цією атмосферою, було дуже цікаво спробувати себе саме в такій ролі,
– зізналася Астаф'єва. 

Учасники гурту додали, що Даша – прекрасна акторка і їм у ролику потрібна була "красива картинка".

"Ми спробуємо зробить вашу осінь красивою і романтичною", – йдеться у підписі до відеоролика на YouTube-каналі.

Курган feat Agregat & Даша Астаф'єва & Сир – Gabeli: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Дарія Астаф'єва
Джерело: LifeStyle 24
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