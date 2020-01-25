Даша Астаф'єва знялася у сексуальній фотосесії: пікантні фото

Українська виконавиця та модель Даша Астаф'єва щоразу дивує прихильників кадрами із фотосесій. Зірка часто позує в сексуальних образах, не соромиться показувати свої принади.

Днями український секс-символ опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі звабливі світлини. Зірка знялася у фотосесії фешн-фотографа та експерта проєкту "Топ-модель по-українськи" Соні Плакидюк. У цій еротичній фотозйомці Даша вкотре показала свої спокусливі форми.

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Астаф'єва часто дивує шанувальників публікаціями, для яких обирає епатажні та сексапільні образи. На фотосесії зірка приміряла сексуальний чорний корсет з блискітками, рукавиці вище ліктя, колготи в сіточку та чорні високі лакові ботфорти. Гармонійно доповнював цей образ яскравий макіяж з червоною помадою.

Пропонуємо переглянути добірку найспекотніших публікацій Даші Астаф'євої в інстаграмі.