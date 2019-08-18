Даша Астаф'єва знялася в сексуальній фотосесії на даху
Українська співачка Даша Астаф'єва, яку вважають головним секс-символом українського шоу-бізнесу, знялася у звабливій фотосесії в образі чорного лебедя.
Звабливі фото Астаф'єва розмістила на своїй сторінці в Instagram. Даша знялася в об'єктиві українського фотографа Анки Фатеєвої в образі птаха з чорним пір'ям.
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Спокуслива спідня білизна ефектно доповнила образ і зробила його більш пікантним. Співачка позувала на даху київського багатоповерхового будинку.
"Скажи мені, хто твій дах, і я скажу, скільки в тобі поверхів", – додала у підписі артистка.
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva
Додамо, що знімки вийшли сексапільними і драматичними водночас. Прихильники співачки у захваті залишили десятки компліментів у коментарях.
Фотосесія Даші Астаф'євої: дивіться серії знімків
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva