Даша Астаф'єва знялася в сексуальній фотосесії на даху

Українська співачка Даша Астаф'єва, яку вважають головним секс-символом українського шоу-бізнесу, знялася у звабливій фотосесії в образі чорного лебедя.

Звабливі фото Астаф'єва розмістила на своїй сторінці в Instagram. Даша знялася в об'єктиві українського фотографа Анки Фатеєвої в образі птаха з чорним пір'ям.

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Спокуслива спідня білизна ефектно доповнила образ і зробила його більш пікантним. Співачка позувала на даху київського багатоповерхового будинку.

"Скажи мені, хто твій дах, і я скажу, скільки в тобі поверхів", – додала у підписі артистка.



Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Додамо, що знімки вийшли сексапільними і драматичними водночас. Прихильники співачки у захваті залишили десятки компліментів у коментарях.

Фотосесія Даші Астаф'євої: дивіться серії знімків

Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva