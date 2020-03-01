Даша Квіткова поділилася секретами комфортної подорожі літаком
Популярна українська блогерка, наречена телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова часто дає прихильникам корисні поради з власного досвіду щодо подорожей. Дівчина розповіла секрети комфортного польоту.
Даша Квіткова та Нікіта Добринін обожнюють подорожувати. Закохані діляться зі своїми підписниками в інстаграмі лайфхаками з відпусток та розповідають про труднощі, які трапляються під час мандрівок. Днями Даша поширила публікацію, у якій розповіла секрети зручного польоту.
Читайте також: Куди поїхати на 8 березня: найкращі місця в Україні
Поради Даші Квіткової щодо подорожі літаком:
- Найкраще місце в салоні літака – біля вікна.
Обираючи таке місце ви можете спертися на стіну, щоб подрімати, а також забезпечите собі чудовий вид.
- Завжди обирайте зручний одяг для польотів.
Під час довгих перельотів температура в салоні може змінюватися, тому краще одягатися "шарами" (наприклад, топ і толстовка)
- Візьміть з собою воду та виключіть вживання кави та алкоголю.
Краще відмовитися від напоїв, які містять кофеїн, оскільки він перешкоджає сну та підвищує зневоднення організму. Алкоголь, можливо, трішки знімає напругу, але також може призвести до зневоднення та в'ялості.
- Потурбуйтеся про шкіру обличчя.
На борту літака дуже низький рівень вологості, тому, насамперед, страждає наша шкіра. Направляйте кондиціонер куди завгодно, тільки не на обличчя. Не забувайте зволожувальний крем та бальзам для губ.
- Сядьте в кріслі зручно.
Від сидіння протягом тривалого часу затікають ноги та дуже втомлюється спина. Покладіть під поперек подушку, складений шарф або светр.
- Візьміть все необхідне для комфортного сну.
Варто мати з собою корисні речі, з якими навіть в економ-класі у вас вийде виспатися та відпочити: вушні затички, маска для сну, подушка для підтримування шиї.
- Прихопіть з собою корисний перекус.
Низький рівень тиску і вологості на борту призводить до зниження чуттєвості смакових рецепторів. Саме з цієї причини авіакомпанії додають у свої обіди велику кількість спецій, солі та цукру, і це не завжди йде на користь.
- Складіть план вашого перельоту.
Можна подивитися фільми або програми, на яких не було часу раніше, відповісти на всі листи або прочитати цікаву книгу.
сьогодні
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі