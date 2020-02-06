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Даша Квіткова розповіла про спільне життя з Нікітою Добриніним

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Нікіта Добринін та Даша Квіткова / Instagram / @nikitadobrynin

Телеведучий Нікіта Добринін нещодавно зробив пропозицію своїй дівчині Даші Квітковій. Закохані вже більше року будують стосунки та живуть разом. Даша вирішила розповісти про перевагу спільного проживання до весілля.

Пропозицію руки і серця Нікіта Добринін зробив своїй обраниці на острові Балі. Після цієї події дівчина вирішила розповісти на своїй інстаграм-сторінці про користь співжиття до офіційного шлюбу.

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Блогерка зазначила, що лише висловлює свою думку. Їй хочеться, щоб молоді дівчата дивилися на життя реально, а не чекали, що все буде ідеально.

За словами Даші, непорозуміння та конфлікти у парі бувають через те, що чоловіки та жінки по-різному сприймають спільне проживання. Після пропозиції хлопця з'їхатися не треба чекати точну дату весілля. Проте, звісно, можна поговорити з ним щодо одруження, дізнатися його думку.

Дуже важливо розуміти і вміти правильно співвідносити власні очікування з тим, чого хоче ваш партнер: можливо, він взагалі не бачить сенсу в шлюбі? І, якщо так, то після п'яти років очікування "того дня" звинувачувати в ситуації, що склалася, варто тільки себе і лише в тому, що вчасно не дізналися про його погляди,
– розповідає Даша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

Даша зазначила, що спільне проживання до весілля просто необхідне.

В яких умовах ви зможете дізнатися про те, що прорив труби призводить вашого обранця в дику істерику і знерухомлює на декілька годин? Чи готові ви до того, що вам доведеться самій затягувати хомут на змійовику і вичерпувати відрами воду, поки коханий, хитаючись з боку в бік, обіймає коліна?
– каже дівчина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

Блогерка вважає, що співжиття – це безцінний досвід, який дозволяє побачити людину справжньою. Проте спільне проживання не завжди передбачає швидкий шлюб і про це потрібно пам'ятати.

Кажуть, що подорожі дозволяють побачити людину у складних життєвих ситуаціях і є справжнім випробуванням для закоханої пари. Проте Даша вважає, що спільний відпочинок є лише маленькою частиною уявлення про те, чи зможуть люди ужитися разом. Не завжди життя буде таким радісним, як під час мандрівок. Рано чи пізно повернеться повсякденна реальність.

Врешті-решт, нам захочеться просто зняти маску і бути вдома справжніми,
– зазначила Квіткова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

Дівчина закликає вчиняти так, як хочеться і як підказує ваше серце, а не якась "інста чіка".

Хочете жити разом – живіть. Не хочете – не живіть. (І в тому, і в іншому немає нічого поганого),
– пише Даша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові романи LifeStyle
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