24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Даша з "Холостяка-10" показала найпристрасніші моменти з Максом: гаряче відео

- Читать новость на русском
Даша з "Холостяка-10" показала найпристрасніші моменти з Максом
Даша з "Холостяка-10" показала найпристрасніші моменти з Максом / Instagram / @dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова стала чи не однією з найобговорюваніших учасниць реаліті-шоу. Одні прогнозують їй перемогу, а інші критикують за надмірну відвертість. Проте Дашу та Макса вже назвали найгарячішою парою за всі сезони. Прихильники зібрали в одне відео всі найпристрасніші моменти дівчини з героєм "Холостяка-10".

23-річна гімнастка з Кривого Рогу ще з першої вечірки сподобалася Максиму Михайлюку та підкорила серце глядачів. У той час, як хейтери запевняють, що крім надмірної розкутості та сексуальності Даші немає чим зацікавити холостяка, то інші мріють про щасливий фінал для пари і готові монтувати відео з найпікантнішими сценами шоу. Дівчина опублікувала ролик на особистій сторінці в інстаграмі

До теми Пристрасний поцілунок та еротична поезія: спекотне побачення на шоу "Холостяк 10"

У відео з'явилося чимало кадрів Максима і Даші зі всіх дев'яти випусків, починаючи з першого побачення, на якому й відбувся дебютний поцілунок проєкту "Холостяк-10". Кажучи відверто, в їхній історії значно більше пристрасті та хімії, ніж романтики. Так, шанувальники гімнастки не оминули й відвертого зізнання учасниці про закоханість на останній церемонії троянд, нічних купань у басейні, зближення у спа та спокусливих поглядів у джакузі з келихом шампанського. 

Наразі невідомо, як завершиться історія Макса і Даші, проте те, що саме вона улюблениця тисяч телеглядачок – беззаперечний факт. Про це свідчать коментарі у соціальних мережах та численні фан-сторінки. 

Вашими очима,
– підписала гаряче відео Даша. 

Варто зазначити, що менше ніж за добу це відео переглянули понад 77 тисяч фоловерів та залишили сотні відгуків: "Вау нарешті хтось це змонтував і мені не доведеться вишукувати ці моменти, щоб переглянути знову", "Найгарячіша пара всіх сезонів", "Питання: що там роблять інші дівчата? Все ж ясно", "Як же він на неї дивиться". 

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Холостяк 10 сезон дивитися онлайн
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
У фільмах можу поговорити з глядачем про те, що мене турбує: інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим
сьогодні , 15:30 У фільмах можу поговорити з глядачем про те, що мене турбує: інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим
Христина Кобак
Подарунки на День матері: 14 цікавих ідей
сьогодні , 10:30 Подарунки на День матері: 14 цікавих ідей
Уляна Журба
Від ловеласа до шахрая: найкращі ролі Джорджа Клуні, які підкорили світ
сьогодні , 10:15 Від ловеласа до шахрая: найкращі ролі Джорджа Клуні, які підкорили світ
Юлія Михайлова