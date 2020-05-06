Даша з "Холостяка-10" показала найпристрасніші моменти з Максом: гаряче відео

Даша Ульянова стала чи не однією з найобговорюваніших учасниць реаліті-шоу. Одні прогнозують їй перемогу, а інші критикують за надмірну відвертість. Проте Дашу та Макса вже назвали найгарячішою парою за всі сезони. Прихильники зібрали в одне відео всі найпристрасніші моменти дівчини з героєм "Холостяка-10".

23-річна гімнастка з Кривого Рогу ще з першої вечірки сподобалася Максиму Михайлюку та підкорила серце глядачів. У той час, як хейтери запевняють, що крім надмірної розкутості та сексуальності Даші немає чим зацікавити холостяка, то інші мріють про щасливий фінал для пари і готові монтувати відео з найпікантнішими сценами шоу. Дівчина опублікувала ролик на особистій сторінці в інстаграмі.

До теми Пристрасний поцілунок та еротична поезія: спекотне побачення на шоу "Холостяк 10"

У відео з'явилося чимало кадрів Максима і Даші зі всіх дев'яти випусків, починаючи з першого побачення, на якому й відбувся дебютний поцілунок проєкту "Холостяк-10". Кажучи відверто, в їхній історії значно більше пристрасті та хімії, ніж романтики. Так, шанувальники гімнастки не оминули й відвертого зізнання учасниці про закоханість на останній церемонії троянд, нічних купань у басейні, зближення у спа та спокусливих поглядів у джакузі з келихом шампанського.

Наразі невідомо, як завершиться історія Макса і Даші, проте те, що саме вона улюблениця тисяч телеглядачок – беззаперечний факт. Про це свідчать коментарі у соціальних мережах та численні фан-сторінки.

Вашими очима,

– підписала гаряче відео Даша.

Варто зазначити, що менше ніж за добу це відео переглянули понад 77 тисяч фоловерів та залишили сотні відгуків: "Вау нарешті хтось це змонтував і мені не доведеться вишукувати ці моменти, щоб переглянути знову", "Найгарячіша пара всіх сезонів", "Питання: що там роблять інші дівчата? Все ж ясно", "Як же він на неї дивиться".