Даша з "Холостяка-10" показала, якою була до схуднення: вражаючі фото

Учасниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова не завжди могла похизуватися стрункою фігурою та пухкими губами. В мережі з'явилися її архівні фото зі студентських років, на яких красуню не впізнати.

Даша є однією із фавориток головного героя ювілейного сезону "Холостяка" Максима Михайлюка. Дівчина впевнено йде до фіналу. Проте красуня, яку ми зараз бачимо на телеекранах, не завжди була такою. Даші доводилося боротися із зайвою вагою та багато працювати над собою, щоб досягти бажаного результату. Дивовижні фотографії з'явилися на сайті видання Viva.

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Даша відверто розповіла про те, як вирішила позбутися зайвої ваги.

Навчаючись на першому курсі, я приїхала додому на новорічні свята. Підходжу до дзеркала, а там стоїть зовсім інша Даша, яка важить на 10 кілограмів більше. Я розуміла, що треба приймати і любити себе такою, яка є. Але знала, що мможу бути зовсім іншою – стрункою, підтягнутою, з гарними формами. А на мене в дзеркалі дивиться якийсь ведмедик. Навіть батьки жартували і називали "наше слоненятко",

– згадала Даша.



Даша Ульянова до схуднення / Фото: СТБ

З дитинства Даша займалася гімнастикою і в неї не було проблем із зайвою вагою. Коли вона навчалася в інтернаті, то зважування були кожного дня і навіть маленької кількості зайвих грамів потрібно було позбавлятися. І коли дівчина побачила, що її вага досягнула 67 кілограмів, то вирішила брати себе в руки та повертати спортивну форму.

Звісно, хотілося одразу схуднути до бажаного результату, проте я розуміла, що для цього знадобиться мінімум 3-4 місяці. В новорічну ніч вирішила востаннє наїстися досхочу, а приблизно 9 січня розпочався мій марафон і вже до літа я була в чудовій формі,

– розповіла Даша.

Дівчина зізналася, що одразу відмовилася від всіх солодощів, мучного та смаженого. Після того, як скинула декілька кілограмів, почала активно займатися спортом. Та зізнається, що зробила помилку, адже після довгої спортивної перерви потрібно було все робити поступово.

Найскладніший етап – коли залишається позбутися кількох кілограмів до бажаного результату. Цей період був болісним. Вага стояла на мертвому місці. В цей час спрацьовує сила волі. Потрібно було ще лише 3 тижні правильного харчування. Загалом за три місяці я схуднула на 8 кілограмів,

– зізналася Даша.



Даша Уляьянова після схуднення / Instagram / @dasha_ulyanovaa

Після того, як красуня схуднула, вона вирішила збільшити собі губи.

"Не дивлячись на всі коментарі, інколи навіть дуже агресивні, мені подобаються мої губи. Це факт. Давно хотіла, щоб вони були пухлими. Але навчалася в театральному університеті, а там експериментувати було заборонено. Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Після першої процедури усі оцінили результат. Навіть татові сподобалося. Потім мені хотілося зробити губи трішки пухкішими. Після випуску "Холостяка" в Таїланді знайомі почали називати мене моєю ж цитатою – "любителькою пухких губ". Та хто б що не говорив, я однозначно задоволена цим експериментом. Думаю, всі "любительки" мене зрозуміють", – пояснила Даша.



Даша Ульянова до і після схудення та збільшення губ / Фото: СТБ