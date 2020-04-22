Знущання з немовлят та Добкін і Шуфрич у ролях: скандальні факти про фільм "ДАУ"

Режисер та художній керівник меморіального центру Бабин Яр Ілля Хржановський вже в середині квітня 2020 року презентував у мережі фільми "ДАУ". Та чому це викликало обурення у людей – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Що таке "ДАУ"?

Ще у 2006 році російський режисер Ілля Хржановський започаткував кінопроєкт "ДАУ", зйомки якого розпочались на 2 роки пізніше. Для створення багатосерійного фільму він обрав Харків.

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Сюжет кінострічки мав розповідати про життя радянського фізика, лауреата Нобелівської премії Льва Ландау. Сценарій написали на основі мемуарів його дружини, яка детально описала будні з науковцем. Однак вже у процесі зйомок від задуму не залишилось і сліду: режисер взяв за основу образи та вирішив показати нову історію Радянського Союзу, назвавши головного героя Дау.

Фільм Ілля Хржановський розтягнув на 13 частин, не всі з яких пройшли цензуру в Росії та викликали чималий резонанс в Україні. Цікаво, що вихід кінопроєкту "ДАУ" щоразу відкладали. Та після показу на Берлінському кінофестивалі фільми презентували у мережі. Першими з'явились кінострічки "Дегенерація" і "Наташа", які й викликали скандал. Автор хоче ще презентувати 700 годин відзнятого хронометражу і текстові матеріали про "ДАУ".

Дивіться трейлер до скандального проєкту "ДАУ": відео

Деталі фільмів "ДАУ", які спричинили скандал

Насилля над немовлятами

У зйомках брали участь не тільки актори, але й немовлята з дитячого будинку. Про це написала психологиня Олена Самойленко у фейсбуці. Діти не могли відмовитись від участі у зйомках, тому це не тільки порушує їхні права, але й може повпливати на психологічний стан.

Вражала і бездушність самого процесу створення кінострічок: немовлят, які плакали, навіть не намагались заспокоїти чи надати допомогу. Окрім цього, малюкам підключали до голови електроди, проводячи процедуру з виявлення епілептичних станів.

Каст проєкту "ДАУ" використав дітей-сиріт за згодою їх опікунів (це, зазвичай, один директор дитбудинку для всіх), щоб зняти в фільмі, як дітей роздягають, підключають до голів фіксуючі електроди, піддають емоційному і психологічному насильству,

– наголосила Олена Самойленко.

Одного з головних героїв, за неофіційними даними, теж взяли з дитячого будинку. Хлопчик пожив на час зйомок "у сім'ї", після чого його повернули назад до притулку. Тому автори проєкту і не думали про емоційний чи психологічний стан дітей.

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба заявив, що наразі направив звернення до правоохоронців. Поліція буде з'ясовувати, хто дав дозвіл на зйомку немовлят у такому фільмі і чи справді вони були з дитячих будинків.



У фільмах "ДАУ" знущались із немовлят / Facebook / @lena.samojlenko

Методи концтабору та сцени сексуального насилля

Більшість сцен для фільмі "ДАУ" створили у Харкові. Там облаштували 35 знімальних майданчиків, головних з яких називали "Інститут". Там не лише проходили зйомки, але й жили всі актори. У місто їм дозволялось виходити ненадовго. За словами режисера, завдяки такій "близькості" у кадрі головні герої грали переконливіше. Окрім цього, у кінострічці бійки чи насилля – справжні. Як переконували актори, камери там не вимикались ніколи.

У фільмі є й сцени сексуального насилля. В одній з частин "ДАУ" директор Інституту змушує до сексу секретарку, а працівник держбезпеки гвалтує жінку.

Чому Росія заборонила показ деяких частин "ДАУ"

Як повідомляє Газета.ru, із 13 частин проєкту "ДАУ" до показу допустили 9. У поясненні цензори заявили, що деякі фільми пропагують насилля та порнографію. Мова йшла про "Наташа", "Нова людина", "Нора Син" і "Саша Валера". Та в мережі презентуватимуть усі кінострічки.

Згодом режисер Ілля Хржановський заявляв, що сцени з оголеними дітьми та сексуальним насиллям – це "частина художнього образу і кінематографічної мови". Тому він просив переглянути заборону та дозволити презентувати "ДАУ".

Акторський склад

Привернув увагу і акторський склад фільмів "ДАУ". Відомо, що кастинги прискіпливо проводили представники Мосфільму, а в кінострічках можна буде побачити невідомих акторів, які тільки починали свою кар'єру. Зокрема, у "ДАУ" зіграли:

Теодор Курентзіс – науковець грецького походження Лев Ландау

Радміла Щеголева – його дружина Конкордія Дробанцева

Микола Воронов – син подружжя Ігор Ландау

Михайло Бродський – секретар ЦК КПУ

Петро Лістерман – кореспондент газети "Правда"

Анатолій Васильєв – академік Крупіца, директор інституту

Марія Нафпльоту – Марія, коханка Дау

Максим Марцинкевич – комсорг

Дмитро Каледін – математик

Також у кінострічці можна побачити відомих українських політиків та журналістів. Зокрема, у фільмах "ДАУ" зіграли Михайло Добкін, який перевтілився у першого секретаря Харківського міськкому КПУ, та Леонід Черновецький. Водночас Нестор Шуфрич постав у скандальному фільмі наркомом важкої промисловості, а Дмитро Гордон – комбригом.



Михайло Добкін, Нестор Шуфрич, Дмитро Гордон у фільмі "ДАУ"

Дмитро Гордон згадував зйомки "ДАУ" у спілкуванні з журналістами, заявляючи, що на знімальному майданчику були люди, хворі на аутизм.

Я говорю (авторам фільму, – LifeStyle 24): "Дайте мені сценарій". А сценарію немає. Нас загримували, привели в якийсь науково-дослідницький інститут, посадили за великий круглий стіл. Довкола ходили якісь люди – дивні, дуже дивні. Мені пізніше пояснили, що ці люди хворі на аутизм, – розповів Дмитро Гордон.

Та і звичайні актори скаржились на рішення режисера Іллі Хржановського. Так, Радміла Щеголева втратила роботу на 7 років через контракт "ДАУ". За документом, вона не могла зніматись в інших фільмах до виходу проєкту на екрані. А, оскільки роботу Хржановського презентували не одразу, акторка стала безробітною. Окрім цього, один з чоловіків стверджував, що його напоїли, а згодом він побачив еротичні сцени за його участю.

Водночас у мережі помітили схожість російського режисера зі знаменитим маніяком Андрієм Чикатило, що теж викликало резонанс. Адже методи роботи Іллі Хржановського також нагадало користувачам інстаграму безжального чоловіка, чиє ім'я змушує холонути кров.



Режисера "ДАУ" порівняли з Чикотило / Обозреватель