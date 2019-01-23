Даутцен Крус – 34 роки! П’ятірка найпривабливіших образів супермоделі

Сьогодні, 23 січня, іменинницею є нідерландська супермод ель та екс-ангел Victoria’s Secret Даутцен Крус. Вона святкує 34-річчя.

З нагоди цієї дати LifeStyle 24 підібрав топ-5 найпривабливіших образів зірки глянців та рекламних кампаній, якими красуня зовсім недавно потішила своїх прихильників у мережі Instagram.

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Даутцен Крус – чи не єдина з манекенниць світового рівня, хто в модельний бізнес потрапила самостійно – без допомоги скаутів великих агенцій чи фотографів. Закінчивши школу, дівчина надіслала декілька своїх світлин в амстердамське агентство "Paparazzi". Красу скандинавки одразу помітили і вже через деякий час вона з’являлась в рекламах Gucci, Dolce&Gabbana, Valentino, Versace, Bottega Veneta й Escada. А з 2008 по 2014 роки брала участь в показі нижньої білизни Victoria’s Secret, закріпивши за собою звання одного з найкрасивіших "ангелів" подіуму.

Сьогодні Даутцен Крус є обличчям косметичної марки "L'Oréal", бренду нижнього одягу "Hunkemöller" та вбрання "Repeat Cashmere". Модель не припиняє співпрацю з глянцевими журналами, зокрема "Vogue", для обкладинки якого у 2013 році знялась аж дев’ять разів.

Тож пропонуємо оцінити образи, в яких голландська красуня постала перед камерами фотографів за останні півроку й поділилася ними у своєму Instagram.

1. Даутцен Крус для "Wall Street Journal". Фотографи – Inez and Vinoodh.



Даутцен Крус / Instagram / @doutzen

2. Нідерландська модель позує на обкладинці іспанського журналу "Telva". Романтичний і легкий образ створили засоби від "L'Oréal". Фотограф – Jonathan Segade.



Даутцен Крус / Instagram / @doutzen

3. Найсексуальніший образ нашої підбірки – супермодель у прозорому мереживному боді від нідерландського бренду "Hunkemöller".



Даутцен Крус / Instagram / @doutzen

4. Для цього фото Даутцен одягнулась у вбрання від швейцарського бренду "Repeat Cashmere".



Даутцен Крус / Instagram / @doutzen

5. Одна з найсвіжіших світлин – для українського "Vogue". Фотограф – Chris Colls.



Даутцен Крус / Instagram / @doutzen

А який з образів нідерландської моделі найбільше до вподоби вам? Діліться з нами в коментарях.