Даутцен Крус – 35! Секрети краси нідерландської супермоделі

Здається, що краса цієї жінки з кожним роком лише розквітає. Заслугою нев'янучого вигляду білявки із блакитними очима, сяючою шкірою та м’язистою фігурою є, мабуть, не тільки хороша генетика. Колишній "ангел" Victoria’s Secret, нідерландка Даутцен Крус наполегливо працює над тим, аби у свої 35 виглядати на десяток років менше.

З нагоди дня народження однієї із найпривабливіших моделей світу LifeStyle 24 пропонує читачкам дізнатись, яких секретів дотримується іменинниця, щоб досі милувати своїми формами й рум’янцем як дизайнерів з фотографами, так і віддану, понад шестимільйонну аудиторію в Instagram.

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Адептка здорового харчування

У родині, на кухонному столі якої завжди лежать продукти із власного городу, важко привчатись до "заборонених плодів" індустрії швидкого харчування. А коли ще хтось із членів сім’ї дієтолог, то шансів проводити час у місцевих забігайлівках немає взагалі. Так було і з нідерландським сімейством Крусів, яке вирощувало на грядках біля дому в Остермері овочі, фрукти та зелень. "Моя мама-дієтолог справді дала мені здорову їжу. Все було свіжим, прямо з нашого саду", – розповідала Даутцен Крус в одному з інтерв’ю.

Салат зі свіжих цукіні, помідорів та зелені:

Такий раціон наша іменинниця вирішила "прихопити" і в модельну кар’єру. Тому зараз кожен її ранок починається з міксу апельсинового, грейпфрутового й лимонного фрешів, куди вона додає паростки пшениці. "Таке п’ю я, мій чоловік і син. Воно квасне, тому смакує не дуже. Але блендерую ці компоненти, бо знаю, що це здорово", – каже вона. Доповнює такий прийом їжі сніданок із яйця, авокадо, пророщеної зелені. На обід супермодель їсть переважно салат, а вечеряє овочами з рибою чи курятиною. Перекусом між ними слугує суміш із горіхів, ні в якому разі сендвічі, батончики або пиріжки!

Даутцен Крус підтверджує це не лише фотографіями корисних наїдків у власних мережевих акаунтах. Нещодавно красуня поділилась зі своїми підписниками відео, на якому розповідає про свою щоденну їжу, а заодно й готує її. На кадрах – не лише вище описані страви. Тож переглядайте!

Кулінарні секрети Даутцен Крус: відео

Спорт із самого дитинства

М’язисте тіло та рум’янець на щоках у Даутцен Круc був завжди. Справа в тім, що у містечку, де жила майбутня підкорювачка подіумів, не було автобусів! Тому за транспорт всьому сімейству слугували велосипеди, які і підтримували тонус тіла. "Ще далеко до того, як стала моделлю, я щодня проїжджала 25 кілометрів на двоколісному – з дому до школи й навпаки", – пригадувала вона в одній із розмов.

Уже після переїзду в Нью-Йорк до велопрогулянок Крус додала бокс та стрибки на скакалці. А після народження сина почала займатись балетом. Її тренеркою стала Мері Гелен Бауерс – та сама, яка навчала цього мистецтва актрису Наталі Портман для зйомок у "Чорному лебеді". "Цей "спорт" робить тебе високою і стрункою, твоє тіло стає підтягнутим, а не занадто громіздким чи мускулистим", – ділиться красуня.



Наша іменинниця ще займається балетом / Miami Wakeboard Cable Complex

Базовий догляд за тілом

У цьому плані Даутцен Крус – мінімалістка. Макіяж вона вважає додатковим вантажем на обличчі і "фантазією, якій не судилось збутися". Тому її щоденна б'юті-рутина – це ранковий душ, зволожувальний засіб для обличчя, зрідка кисневі маски, а також вітамін Е. "Після цього я лише використовую туш та блиск для губ. До речі, один із ефектних прийомів, який допомагає виглядати чудово, мені підказала візажистка Лючія П’єроні. Це підкручування вій розігрітими щипцями, вони стають кучерявими й помітними", – ділиться секретами краси наша іменинниця.

Одна з візитних карток колишнього "ангела" Victoria’s Secret – пишне волосся кольору пшениці. Виявляється, для його блиску достатньо простого прийому – наносити на кінчики кокосову олію.



Даутцен Крус доглядає за обличчям і тілом мінімалістично, але ефективно / Pinterest

Instagram-підтвердження

Де ж, як не в популярній соцмережі розгулятись знаменитим моделям, демонструючи свої принади і щоденну рутину. Даутцен Крус не стала винятком – вона мінімум двічі в тиждень тішить більше шести мільйонів фанатів то світлинами зі знімальних майданчиків, то показуючи свій відпочинок. Є в арсеналі іменинниці й фото, милуватись якими можна дуже довго. Ми підібрали найяскравіші образи нідерландки за останні три місяці та пропонуємо вам їх оцінити:

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