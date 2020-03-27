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Давно я так багато не розмовляла по телефону, – Ольга Фреймут розповіла про свій карантин

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Ольга Фреймут про карантин / Instagram / @freimutolia

Телеведуча Ольга Фреймут, як і всі українці, продовжує залишатись на карантині через пандемію коронавірусу. У мережі вона поділилась, чим займається на самоізоляції.

В інстаграм-сторіс Ольга Фреймут показала прихильникам, як наводить лад серед дитячих книг. А вже у дописі, який опублікувала 26 березня, зізналась, що чимало часу витрачає на розмови з родичами. 

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"Давно я так багато і довго не розмовляла по телефону... Ранішній дзвінок бабусі і дідові. Бабуся стурбована долею світу, розповідає, що вперше за все життя не може піти до церкви на Хресну дорогу… У бабусі Юлії сьогодні день народження, до слова, вона за звичкою галицької ґаздині накрила на стіл, але ніхто з нас не зміг приїхати (теж вперше)", – поділилась Ольга Фреймут.

Також телезірка додала, що не забуває телефонувати і до мами. За словами Ольги Фреймут, родичка продовжує піклуватись про самотню жінку, яка живе по сусідству. Тому і в час карантину відвідує її.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Окрім цього, Ольга Фреймут не приховує, що переживає за людей, які захворіли на коронавірус. 

"Після читання новин серце переповнене любов’ю і тривогою за зовсім чужих людей, які раптом стають рідними. Бережімо один одного. Теплі вітання та побажання вашим родинам від моєї сім’ї", – зазначила вона, додавши спільне фото з чоловіком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Наразі в Україні підтверджено 218 випадків захворювання на Covid-19. Кількість хворих вікової групи від 18 до 40 років складає 50%. Через пандемію коронавірусу Кабінет Міністрів вирішив продовжити карантин до 24 квітня. Людей просять не покидати домівки та самоізолюватись на цей час. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Карантин в Україні 2020 Ольга Фреймут
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