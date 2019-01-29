Дайте мені спокій, – 50-річна Селін Діон емоційно відреагувала на критику щодо її зовнішності

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Селін Діон емоційно відреагувала на критику щодо її зовнішності
Селін Діон емоційно відреагувала на критику щодо її зовнішності / Twitter / @celinedion

Популярна співачка Селін Діон останнім часом полюбляє приміряти досить провокативні образи. Під час Тижня моди в Парижі зірка неодноразово демонструвала стильне вбрання, яке викликало шквал коментарів у мережі.

50-річна Селін Діон перебуває у центрі уваги. Кожен її вихід фотографують десятки папараці, які фіксують ледь не кожен крок співачки. Відтак мережа рясніє чималою кількістю фото Селін Діон. 

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Такий сплеск популярності привернув увагу хейтерів. У мережі нещадно розкритикували надмірну худорлявість Селін Діон та її ефектні образи. На коментарі щодо зовнішності та стилю відреагувала сама зірка, яка зізналась журналістам The Sun, що її прихильникам не варто перейматись за неї. За словами Селін, вона почувається добре і в захваті від свого вигляду. 

Мені подобається, як я виглядаю, і не хочу це обговорювати. Не варто турбуватися. Не варто робити нескінченні знімки. Якщо вам теж подобається мій зовнішній вигляд, то я рада. Якщо ж ні – дайте мені спокій,
– емоційно заявила Селін Діон. 

Селін Діон відреагувала на критику
Селін Діон відреагувала на критику / Twitter / @celinedion

Найбільшу критику у мережі викликав образ Селін Діон, який вона засвітила під час відвідання яскравого шоу вар'єте і кабаре Folies Bergere. Артистка прийшла на світський захід у брендовому комбінезоні від Alexandre Vauthier, який мав чималий виріз. Селін Діон вбрала прозорий топ та оголила в одязі свої груди. "Який жах", "Сташнезна", – прокоментували такий образ співачки підписники LifeStyle 24.

Селін Діон у Парижі
Селін Діон у Парижі / Getty Images

Співачка Селінг Діон з танцівником Пепе
Співачка Селін Діон засвітила оголені груди / Getty Images

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: Lifestyle
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