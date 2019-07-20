День народження Жизель Бундхен: як модель припинила працювати з Victoria's Secret

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Жизель Бундхен
Жизель Бундхен / www.gettyimages.com

Бразильська супермодель Жизель Бундхен, яка була "ангелом" Victoria's Secret у 1999-2006 роках, 20 липня святкує свій день народження. 39-річна зірка раніше у своїй новій книзі "Уроки: мій шлях до осмисленого життя" (Lessons: My Path to a Meaningful Life) відверто розповіла про труднощі, які стосуються дефіле популярного білизняного бренду.

За словами Жизель, їй було дуже некомфортно позувати у відвертих образах. Про це пише видання People. 

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Перші п'ять років мені подобалося демонструвати спідню білизну, але з часом я відчувала себе все гірше і гірше, коли йшла по подіуму і мене фотографували в купальнику або трусах. Дайте мені хвіст, плащ, крила – що завгодно ще, щоб хоч трохи прикритися!
– відверто зізналася супермодель.

Однак зірка не заперечує, що контракт з Victoria's Secret допоміг значно покращити її фінансове становище. До прикладу, у 2006 році 80 відсотків її річного доходу становили виплати білизняного бренду.


Жизель Бундхен / GettyImages

Перед тим, як піти з "ангелів", Жизель взяла два аркуші паперу і написала на них "так" і "ні". Після чого модель кинула жереб і довірилася долі – витягнула клаптик "ні" і закінчила співпрацю з Victoria's Secret.


Жизель Бундхен / GettyImages

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Victoria's Secret
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