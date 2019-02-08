Дбайлива матуся: Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото з донькою

Після скасування заручин Хайден Панеттьєрі та Володимира Кличка всі ЗМІ були всіяні знімками акторки з її новим бойфрендом. Однак за понад 6 місяців зіркова матуся жодного разу не була помічена з 3-річною донькою Кайєю.

Тоді інсайдери західних ЗМІ наголошували, що 29-річна Хайден Панеттьєрі заплуталась та взяла перерву для того, щоб впорядкувати свої справи і думки. Тому зірка повернулась жити до Лос-Анджелеса, залишивши маленьку Кайю-Євдокію із зірковим батьком. Доглядати за дівчинкою Володимиру Кличку допомагає його мати.

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На таку новину миттєво відреагували користувачі мережі. Більшість із них засудили Хайден Панеттьєрі за таку байдужість до виховання доньки. Після шквалу критики акторка хутко розмістила рідкісне фото Кайї-Євдокії на своїй сторінці в Twitter.

Солодкі миті зі сплячою дитиною,

– підписала фото Хайден Панеттьєрі.

На знімку обличчя дівчинки прикриває фіолетове кепі. Кайя-Євдокія сидить в автокріслі поряд зі свою мамою. Засинаючи, дівчинка ніжно обійняла руку Хайден, що зворушило мережу.

Sweet moments with sleeping babes ️ pic.twitter.com/ui4cx02IOP — Hayden Panettiere (@haydenpanettier) 7 лютого 2019 р.

Однак невідомо, коли саме і де зроблене фото. За словами інсайдерів журналу People, Хайден Панеттьєрі і справді проводить мало часу з донькою, проте все ж бере участь у її вихованні.

Казати, що вона ніколи не бачить свою дочку, неправильно. Хайден дуже змінилася з тих пір, як у неї з'явилася Кайя, і, хоча їх відносини неідеальні, вона вчиться на своїх помилках і хоче йти вперед,

– зазначив інсайдер.

На захист своєї коханої став і актор-початківець Брайан Хікерсон. Він зазначив, що Хайден та маленька Кайя-Євдокія наразі перебувають на сімейному відпочинку. Водночас у мережі припускають, що це просто архівний знімок, який зірка вирішила опублікувати як доказ того, що вона – не погана мама.

Що відомо про розрив Кличка і Панеттьєрі?

Знаменита пара – Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі – раптово вирішила скасувати свої заручини на початку серпня 2018 року. Згодом акторку вперше заскочили на побаченні з актором-початківцем Брайаном Хікерсоном. Під час зустрічі Хайден була напідпитку, танцювала та ледь трималась на ногах, а її бойфренд намагався втримати зірку перед фотокамерами.



Не минуло й місяця після розриву з Володимиром Кличком, як зірка вирішила продати їхній будинок у Нешвілі. Мама Хайден Панеттьєрі прокоментувала поведінку своєї доньки, зазначивши, що вона переживає нелегкі часи та потребує перерви. Акторка повернулась до Лос-Анджелеса, залишивши Володимиру Кличку їхню спільну доньку Кайю-Євдокію.