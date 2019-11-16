DC екранізує комікс про антигероя "Чорний Адам": хто зіграє головну роль

У Голлівуді готуються до зйомок фільму "Чорний Адам" (Black Adam). За його створення взялись компанії Warner Bros. і DC, а головну роль у супергеройській кінострічці віддали талановитому Двейну Джонсону.

Про це актор розповів прихильникам на офіційній інстаграм-сторінці. За словами Двейна Джонсона, старт зйомок запланований на березень 2020 року. Режисером фільму "Чорний Адам" виступить Жауме Кольєт-Серра, найбільш відомий за фільмами "Невідомий" та "Пасажир". Кіномани побачать новинку не скоро, адже її реліз запланований на зиму 2021 року.

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Сам Двейн Джонсон пригадав, що в дитинстві мріяв бути супергероєм. Як і багатьох американців, його надихали подвиги Супермена. Однак тепер він із задоволенням зізнався, що приєднався до DC і зіграє антигероя Чорного Адама.

"Як багато інших дітей, я мріяв стати супергероєм. Із суперздібностями хотів боротися за чесність і захищати людей... Через кілька років я зрозумів, що не можу стати таким супергероєм, як Супермен. Я був дуже неслухняним, занадто буйним, постійно чинив опір традиційним правилам і законам... Моя супергеройська мрія збулася. Для мене величезна честь приєднатися до всесвіту DC і неймовірне задоволення стати Чорним Адамом", – розповів Двейн Джонсон.

Окрім цього, актор додав, що його герой отримав магію і сили, рівні Супермену, але різниця між ними в тому, що Чорний Адам не залежить від будь-яких правил.

Ця роль не схожа на все, що я грав раніше, і я дуже вдячний, що ми переживемо цю подорож разом,

– додав Двейн Джонсон.

Що відомо про Чорного Адама? Вперше цей антигерой з'явився у коміксах у 1945 році. Згодом образ Чорного Адама розкрили повноцінно, видавши окреме видання у 1970-их. Історія доброго антигероя отримала шалену популярність у світі, тому представники DC вирішили створити окремий фільм про цього персонажа.



Цікаво, що спершу Чорний Адам поставав перед прихильниками коміксів як давньоєгипетський попередник Шазама. Згодом автори зобразили його як героя, який прагне будь-якою ціною очистити своє ім'я. Водночас Чорний Адам не вважає себе супергероєм, хоч і має величезну силу, блискавичну швидкість і високий інтелект. Та і звичайним злодієм його назвати складно. Відтак кіномани в очікуванні, яким же постане Чорний Адам у виконанні Двейна Джонсона.