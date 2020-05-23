Де народився Гаррі Поттер: Джоан Роулінг розвіяла чутки

Британська письменниця понад 20 років тому вигадала легендарного персонажа серії романів Гаррі Поттера. Прихильники роками вважали, що ідея створення книги з'явилася в Джоан Роулінг в одному з кафе шотландської столиці Единбург. Проте авторка заявила, що ці припущення хибні, а "місцем народження" персонажа назвала квартиру в Лондоні.

Викривальне зізнання для прихильників чарівного всесвіту Джоан Роулінг зробила на особистій сторінці в твіттері. Вона спростувала найбільш поширені чутки про те, що Гаррі Поттер "народився" у шотландській кав'ярні The Elephant Cafe в місті Единбург. Письменниця зізналася, що впродовж кількох років писала роман, перш ніж відвідала цей заклад.

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Успішна Джоан Роулінг вперше оголосила, що перші рядки фентезі вона написала у Лондоні в районі Клепхем-Джанкшн. На той час авторка орендувала скромну кімнату в квартирі над спортивним магазином. До свого допису вона прикріпила фото того, як цей будинок виглядає зараз.

Перші цеглини Гоґвортсу були закладені в квартирі в Клепхем-Джанкшн,

– зізналася Джоан Роулінг.

This is the true birthplace of Harry Potter, if you define 'birthplace' as the spot where I put pen to paper for the first time.* I was renting a room in a flat over what was then a sports shop. The first bricks of Hogwarts were laid in a flat in Clapham Junction. pic.twitter.com/HVORnPVboK — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020