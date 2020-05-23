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Де народився Гаррі Поттер: Джоан Роулінг розвіяла чутки

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Джоан Роулінг розвіяла чутки про місце створення культового Гаррі Поттера
Джоан Роулінг розвіяла чутки про місце створення культового Гаррі Поттера / Фото з відкритих джерел

Британська письменниця понад 20 років тому вигадала легендарного персонажа серії романів Гаррі Поттера. Прихильники роками вважали, що ідея створення книги з'явилася в Джоан Роулінг в одному з кафе шотландської столиці Единбург. Проте авторка заявила, що ці припущення хибні, а "місцем народження" персонажа назвала квартиру в Лондоні.

Викривальне зізнання для прихильників чарівного всесвіту Джоан Роулінг зробила на особистій сторінці в твіттері. Вона спростувала найбільш поширені чутки про те, що Гаррі Поттер "народився" у шотландській кав'ярні The Elephant Cafe в місті Единбург. Письменниця зізналася, що впродовж кількох років писала роман, перш ніж відвідала цей заклад. 

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Успішна Джоан Роулінг вперше оголосила, що перші рядки фентезі вона написала у Лондоні в районі Клепхем-Джанкшн. На той час авторка орендувала скромну кімнату в квартирі над спортивним магазином. До свого допису вона прикріпила фото того, як цей будинок виглядає зараз. 

Перші цеглини Гоґвортсу були закладені в квартирі в Клепхем-Джанкшн,
– зізналася Джоан Роулінг. 

 
Письменниця також зауважила, що вперше ідея про вигадану школу чарівників прийшла до неї у потязі Манчестер-Лондон. Тоді вона була натхненна поїздкою місцями, які здавалися їй далекими від реального світу. Також Джоан Роулінг спростувала пощирені припущення, що Гоґвортс був "списаний" з школи в Единбургу, а на локації чарівного світу книг про Гаррі Поттера її надихнули вулиці в Португалії. 
Автор: Марина Джура
Теги: Гаррі Поттер Література Новини LifeStyle Новини культури LifeStyle
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