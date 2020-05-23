Де народився Гаррі Поттер: Джоан Роулінг розвіяла чутки
Британська письменниця понад 20 років тому вигадала легендарного персонажа серії романів Гаррі Поттера. Прихильники роками вважали, що ідея створення книги з'явилася в Джоан Роулінг в одному з кафе шотландської столиці Единбург. Проте авторка заявила, що ці припущення хибні, а "місцем народження" персонажа назвала квартиру в Лондоні.
Викривальне зізнання для прихильників чарівного всесвіту Джоан Роулінг зробила на особистій сторінці в твіттері. Вона спростувала найбільш поширені чутки про те, що Гаррі Поттер "народився" у шотландській кав'ярні The Elephant Cafe в місті Единбург. Письменниця зізналася, що впродовж кількох років писала роман, перш ніж відвідала цей заклад.
До теми Деніел Редкліфф прочитав уривок книги про Гаррі Поттера: відео
Успішна Джоан Роулінг вперше оголосила, що перші рядки фентезі вона написала у Лондоні в районі Клепхем-Джанкшн. На той час авторка орендувала скромну кімнату в квартирі над спортивним магазином. До свого допису вона прикріпила фото того, як цей будинок виглядає зараз.
Перші цеглини Гоґвортсу були закладені в квартирі в Клепхем-Джанкшн,
– зізналася Джоан Роулінг.