Де голлівудський актор Кріс Пратт працював до світової слави: несподівані дані

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Кріс Пратт
Кріс Пратт / kp.ua

Голлівудський актор Кріс Пратт збентежив мережу несподіваним зізнанням. Зірка "Вартових галактики" заявив, що до світової слави працював офіціантом та смакував недоїдки з тарілок клієнтів.

Голлівудський красень Кріс Пратт у багатьох прихильників фільмів Marvel асоціюється з героєм "Вартових галактики". Впевнений, мужній та дещо кумедний персонаж додав чималої слави актору. Однак не завжди Кріс Пратт красувався на червоних доріжках та знімався у прибуткових кінострічках.

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До світової слави голлівудський красень працював офіціантом. У своєму блозі в Instagram Кріс Пратт навіть зізнався, що під час роботи їв креветки, які залишили клієнти кафе після трапези. 

20 років тому я був офіціантом у компанії Bubba Gump Shrimp. Кожного разу, коли я повертаюся туди, нагадую про тисячі креветок, які з'їв з тарілок людей на зворотному шляху до кухні. Будь ласка, давайте чайові офіціантам. Залишайте не менше 20%. Також залиште трішки креветок,
– з гумором зізнався Кріс Пратт. 

Мабуть, черговий похід до Bubba Gump Shrimp сколихнув спогади зірки "Вартових галактики". Кріс Пратт додав до відвертого допису фото, на якому позує на фоні логотипу закладу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chris pratt (@prattprattpratt)

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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