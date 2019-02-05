Де голлівудський актор Кріс Пратт працював до світової слави: несподівані дані

Голлівудський актор Кріс Пратт збентежив мережу несподіваним зізнанням. Зірка "Вартових галактики" заявив, що до світової слави працював офіціантом та смакував недоїдки з тарілок клієнтів.

Голлівудський красень Кріс Пратт у багатьох прихильників фільмів Marvel асоціюється з героєм "Вартових галактики". Впевнений, мужній та дещо кумедний персонаж додав чималої слави актору. Однак не завжди Кріс Пратт красувався на червоних доріжках та знімався у прибуткових кінострічках.

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До світової слави голлівудський красень працював офіціантом. У своєму блозі в Instagram Кріс Пратт навіть зізнався, що під час роботи їв креветки, які залишили клієнти кафе після трапези.

20 років тому я був офіціантом у компанії Bubba Gump Shrimp. Кожного разу, коли я повертаюся туди, нагадую про тисячі креветок, які з'їв з тарілок людей на зворотному шляху до кухні. Будь ласка, давайте чайові офіціантам. Залишайте не менше 20%. Також залиште трішки креветок,

– з гумором зізнався Кріс Пратт.

Мабуть, черговий похід до Bubba Gump Shrimp сколихнув спогади зірки "Вартових галактики". Кріс Пратт додав до відвертого допису фото, на якому позує на фоні логотипу закладу.