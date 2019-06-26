Де і коли відбудеться Євробачення-2020: організатори назвали міста-претенденти

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Євробачення 2020 в Нідерландах
Євробачення 2020 в Нідерландах / eurovisionworld.com

Представник Нідерландів Дункан Лоренс після Євробачення-2019 привіз перемогу у свою країну. Організатори пісенного конкурсу вже почали задумуватись над проведенням шоу у 2020 році і назвали найімовірніші міста претенденти.

Список міст, де може відбутися Євробачення-2020, оголосили представники конкурсу на офіційному сайті. Відомо, що організаторами події стали три голландських мовника – NPO, AVROTROS і NOS. Вони вже почали процес переговорів щодо визначення міста, в якому буде проходити конкурс.

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Міста-претенденти на проведення конкурсу Євробачення-2020

1. Амстердам

2. Роттердам

3. Гаага

4. Арнем

5. Маастрихт

Згідно з умовами проведення конкурсу, всі зацікавлені міста Нідерландів отримали набір певних критеріїв, які необхідні для прийняття Євробачення-2020. Протягом чотирьох тижнів вони розглядатимуть умови та аргументуватимуть, чому саме їхнє місто матиме за честь провести грандіозний захід. В середині липня визначиться місто, яке прийматиме конкурс в Нідерландах.

Також організатори конкурсу назвали ймовірні дати проведення Євробачення-2020:

1. Перший півфінал – 28 квітня, другий півфінал – 30 квітня і фінал – 2 травня;

2. Перший півфінал – 5 травня, другий півфінал – 7 травня і фінал – 9 травня;

3. Перший півфінал – 12 травня, другий півфінал – 14 травня і фінал – 16 травня (найбільш імовірна дата);

4. Перший півфінал – 19 травня, другий півфінал – 21 травня і фінал – 23 травня.

5. Перший півфінал – 26 травня, другий півфінал – 28 травня і фінал – 30 травня.

Що відомо про Євробачення-2019?Грандіозний фінал Євробачення-2019 відбувся у 18 травня 2019 року. У завершальному етапі шоу взяли участь представники 26 країн. За результатами голосування глядачів та журі, перемогу здобув представник Нідерландів Дункан Лоренс.  Протягом кількох місяців він незмінно очолював рейтинги букмекерів з ліричною піснею Arcade. Україна цього року не брала участь в конкурсі, через скандал на Національному відборі зі співачкою MARUV.

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Євробачення Євробачення 2020 Нідерланди
Джерело: LifeStyle 24
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