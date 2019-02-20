Де і поряд з ким поховають Карла Лагерфельда: деталі

У вівторок, 19 лютого, світ облетіла прикра новина – знаменитий модельєр та креативний директор модного дому Chanel Карл Лагерфельд помер від раку підшлункової залози. Тепер же стало відомо про всі деталі прощальної церемонії зі знаменитим кутюр’є.

Хоча офіційний заповіт Карла Лагерфельда ще не оприлюднено, але французька інформаційна агенція новин AFP вже дізналась деяку інформацію. За словами журналістів, самої церемонії прощання не буде, оскільки тіло Карла піддадуть кремації. Ще за життя Лагерфельд хотів, що його тіло кремували без всіх урочистих почестей і змішали його прах з прахом матері Елізабет Бальманн та прахом улюбленої кицьки Шупетт, якби та померла раніше за нього.

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Також стало відомо, що разом з прахом Лагерфельда буде змішаний ще прах його колишнього партнера Жака де Башера, з яким він був разом 18 років. Їхні стосунки зав’язались ще у 1971 році і тривали аж до смерті Жака, оскільки той у 1989 році у віці 38 років помер від СНІДу.

Що сталось з Карлом Лагерфельдом?Під час останнього показу Chanel 22 січня в світі моди запідозрили про недугу дизайнера, адже вперше з 1989 року його не було на модній події. В цей день його заміняла помічниця Віржині Віар, яку вчора, після новин про смерть Карла Лагерфельда, призначили новим креативним директором модного будинку. Ввечері 19 лютого стало відомо, що німецько-французький дизайнер помер від раку підшлункової залози. У нього не залишилось прямих спадкоємців окрім кішки Шупетт і похресника Хадсона Кронінга, яким він, ймовірно, залишив весь спадок.

Що відомо про роман Карла Лагерфельда та Жака де Башера?

Коханий Карла Лагерфельда народився у 1951 році у В'єтнамі. Незадовго після переїзду в Париж він познайомився з тоді вже відомим дизайнером і з першого знайомства зачарував Карла. Незважаючи на те, що Карл Лагерфельд майже 20 років кохав Жака, будь-яку інтимну близькість він заперечував.



Жак де Башер (ліворуч) і Карл Лагерфельд (праворуч) / Енциклопедія моди

"Мені не подобається спати з людьми, яких я дійсно люблю. Я не хочу спати з ними, тому що секс не може тривати довго, але прихильність може тривати вічно. Я думаю, це чудово, – розповідав в одному з інтерв’ю Карл Лагерфельд.

Але в ЗМІ часто подейкували, що ловелас Жак де Башер мав також взаємини з іншим відомим дизайнером Ів Сен-Лораном. Хоча один знаменитий французький промисловець П'єр Берже багато років тому зазначав, що Лагерфельд спеціально організував роман де Башера із Сен-Лораном, щоб дестабілізувати становище модного будинку останнього.



Ів Сен-Лоран (ліворуч) і Карл Лагерфельд (праворуч) до сварки щодо Жака де Башера

/ Енциклопедія моди

Втім, правда це чи ні, але в останні дні життя гульвіси Жака де Башера Карл Лагерфельд залишався з ним і підтримував його. Після його смерті дизайнер дому Chanel вів досить замкнуте життя і відтоді не мав жодних стосунків. Один з маєтків, у якому проживав французький модельєр з 1991 по 1998 рік, був названий як Villa Jako – в честь колишнього коханого Жака. Розкішний маєток розташований в гамбурзькому районі Бланкенезе, Німеччина, і в червні 2018 року його виставили на продаж за 10 мільйонів доларів.



Жак де Башер (ліворуч) і Карл Лагерфельд (праворуч) / Енциклопедія моди