Де купити та з чим носити українську вишиванку: захопливі фото образів

Сьогодні одяг, який оздоблений орнаментною вишивкою, став невід'ємною частиною гардеробу не лише українців, але й людей з різних куточків світу. Де знайти вишиванку своєї мрії та з чим її носити – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Бренд Yuliya Magdych

Ціни: від 160 до 4500 доларів

Ви неодмінно ловитимете погляди перехожих, одягнувши вишукані сукні та блузи від дизайнерки Юлії Магдич. Її етноодяг набув популярності не лише в Україні, а й в усьому світі.

Читайте також: День вишиванки 2019: дата свята та афіша подій

Джамала, Тіна Кароль та навіть дочка легендарного рок-музиканта Оззі Осборна є прихильницями українського бренду.

Особливістю бренду є яскрава колористика та великі етнічні візерунки на одязі. Зазвичай на сукнях та блузах зображені традиційні українські орнаменти, до прикладу, калина та дуб. За словами дизайнерки, вони символізують силу, а тому підкреслюють міцний стрижень українок.

Дивіться фото вишуканих суконь від бренду Yuliya Magdych:

Юлія Магдич вважає, що нині найстильнішим образом з вишиванкою є її поєднання з білими кедами. Такий look підійде для будь-якої події.

"Це така універсальна "форма" – її можна і в літак одягнути, і на вечерю, і в музей, і в гості. Навіть на офіційні заходи", – розповіла дизайнерка.

Etnodim

Ціни: від 500 до 5000 гривень

Шукаєте щось лаконічне та водночас стильне? Тоді вам потрібно звернути увагу на український бренд Etnodim, який з маленького інтернет-магазину перетворився у відому компанію з прихильниками у Європі та США.

Дивіться фото стильних вишиванок від бренду Etnodim:

Etnodim позиціонує себе як бренд сучасних вишиванок. За їхніми словами, вони ціляться на молоду аудиторію та створюють одяг, який актуальний не тільки для тематичних свят.

Дивіться фото вишуканих суконь бренду Etnodim:

Для бренду запитання "З чим носити вишиванку?" вже втрачає сенс, адже їхнє вбрання можна поєднувати з тим же одягом, що і звичайні сорочки та блузи. Одяг Etnodim балансує між мінімалізмом і функціональністю, а геометричні орнаменти надають одягу вишуканості.

Зерно

Ціни: від 680 до 7500 гривень

Бренд, який об'єднує українських дизайнерів та за невеликий період існування набрав стрімких обертів. Українці шиють одяг за зразками народних убрань, а декорують їх народними техніками – вишивки та вибійки.

Якщо ви вже обрали вишиванку, однак, шукаєте доповнення до образу, то бренд "Зерно" допоможе у цьому. Серед широкого асортименту компанії можна знайти вишукані спідниці, корсети, штани та сумку з етнодеталями.

Дивіться фото одягу з натуральних тканих від бренду "Зерно":

Особливістю цього бренду є його екологічність – дизайнери шиють одяг лише з натуральних тканин.

Svitlo

Ціни: від 1500 до 15500 гривень

Елегантність, практичність та жіночність – так можна описати етноодяг від українського бренду Svitlo. Команди дизайнерів вважає, що українське етно має бути осучаснене з метою використання одягу на щодень.

"Одягати щодень традиційну вишиванку є недоречним, а от одяг з елементами етно – буде в самий раз", – наголосили у компанії.

Дивіться фото красивих вишиванок від бренду Svitlo:

Одяг від Svilto часто можна побачити на відомих українках. До прикладу, прихильницею бренду є перша леді України Марина Порошенко, а також телеведуча Катя Осадча.



Марина Порошенко у вишиванці від Svitlo

Бренд Svitlo рекомендує у будні дні одягати вишиванку зі штанами, джинсами, спідницею-олівцем та шортами. До прикладу, практичним варіантом у гардеробі стане біла блуза з натуральної тканини. Для образу на щодень можете поєднати таку вишиванку з джинсами Mom і кедами, а для святкового виходу – зі спідницею, туфлями та намистом в українському стилі.

Бренд Lili Bratus

Ціни: від 1000 до 7000 гривень

Якщо ви хочете вишиванку, яка вирізнятиме вас з-поміж інших, то дизайнерка Лілія Братусь вам допоможе. Вона є власницею Ательє індивідуального образу, який створить для вас особливе вбрання.

За словами дизайнерки, основними завданнями при створенні етноодягу вона ставить сучасність, витонченість та вишуканість. Особливу увагу приділяє кольорам та орнаментам. Серед її робіт ви знайдете лише стримані, універсальні образи, які з усім гармонійно поєднуватимуться.

Дивіться фото етноодягу від Лілі Братусь:

Лілія зазначила, що при створенні образу з вишиванкою треба звертати особливу увагу на фасон, вид та кількість вишивки.

"Я особисто люблю носити вишиванку як блузу чи топ з будь-чим. Для мене сьогодні важливим є універсальність одягу і вишиванка – не виняток. Вона має поєднуватись і зі спідницею будь-якої довжини, з джинсами, з жилетом, пасувати під кросівки, туфлі чи ботильйони", – пояснила дизайнерка.

5 стильних способів носити вишиванку

Вишиванка та штани

Щоб мати вишуканий та елегантний вигляд, пропонуємо поєднати вишиванку з класичними штанами. Доповніть свій образ туфлями-човниками, стильною сумкою та сміло відправляйтесь в офіс чи на ділову зустріч.



Вишиванка у поєднанні зі штанами

Вишиванка та джинси

Стильним та зручним образом для будь-якої пори року є вишиванка у поєднанні з джинсами. Що цікаво, важливу роль в такому образі може зіграти взуття.



Вишиванка з джинсами | фото Etnodim

Якщо хочете більш офіційний образ, то одягніть туфлі на підборах, якщо ж ви зібрались в кіно з друзями – білі кеди чи кросівки.



Туфлі на підборах зроблять ваш образ елегантним / Фото Varenyky Fashion

Сукня-вишиванка

Нині дизайнери пропонують безліч варіантів суконь з елементами вишивки. Якщо хочеться легкості та невимушеності, то оберіть плаття у світлих тонах з натуральних тканин.



Сукня-вишиванка у світлих тонах / Фото Yuliya Magdych

Щоб мати більш елегантний вигляд, то зверніть увагу на довгі плаття темних кольорів, але з яскравими елементами. До прикладу, різнокольоровий геометричний або квітковий орнамент на вбранні стильно доповнить ваш look.



Елегантне плаття з вишивкою / Фото Yuliya Magdych

Вишитий верхній одяг

Якщо погода не дозволяє красуватись у стильній вишиванці, то це не є проблемою, аби мати особливий вигляд. Українські дизайнери люблять експериментувати, а тому створили безліч варіантів верхнього етноодягу для справжніх модниць.



Вишуканий жакет / Фото Svitlo

Одягніть речі в базових кольорах та найпростішого крою, але доповніть образ стильним жакетом з елементами яскравої вишивки. Такий look на будь-якій жінці матиме стильний та елегантний вигляд.



Стильне пальто з елементами етно / Фото Etnodim

Про історію та традиції свята вишиванки – читайте у матеріалі 24 каналу