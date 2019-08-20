Де Ніро подав до суду на працівницю, яка подивилася 55 серій "Друзів" за 4 робочих дні: деталі

Компанія відомого голлівудського актора Роберта де Ніро судитиметься з колишньою співробітницею за те, що в робочий час вона дивилася серіали, а також витрачала корпоративні кошти. За чотири робочих днів екс-працівниця подивилася 2 сезони "Друзів", а загалом витратила 50 тисяч доларів з кишені компанії.

Про те, що компанія Роберта де Ніро Canal Productions подала до суду на Чейз Робінсон (Chase Robinson) повідомляє видання Variety. Як зазначається у джерелі, представники організації вимагають компенсацію у розмірі 6 мільйонів доларів.

Читайте також: Джейсон Момоа відмовився грати головну роль в продовженні "Аквамену" через протести

Згідно з документами, які позивачі надали у суді, Чейз Робінсон була прийнята на роботу у 2008 році, а вже через кілька років їй вдалося стати віце-президентом компанії Canal Productions у відділі виробництва та фінансів. Схоже, швидкий кар'єрний ріст спонукав жінку до зловживання своєю посадою.

Представники компанії стверджують, що з часом Чейз Робінсон рідко з'являлася на робочому місці, а коли приходила – дивилася серіали на сервісі Netflix. Компанія надала дані, які вказують, що за 4 робочих дні вона переглянула 55 епізодів серіалу "Друзі". А також дозволяла собі замовляти обіди у дорогих мережах ресторанів корпоративним коштом.

У березні 2019 року Чейз Робінсон переглянула 20 серій шоу "Уповільнений розвиток" та 10 епізодів програми "Шіттс Крік". У квітні вона звільнилася, заявивши, що покидає компанію на тлі "зростаючих побоювань корпоративного саботажу". Станом на квітень річний оклад працівниці компанії Роберта де Ніро вкладав 300 тисяч доларів, а сама вона назвала їхні звинувачення смішними.

У судовому позові зазначається, що за весь період співпраці жінка витратила близько 12,6 тисячі доларів у ресторані Paola's, 8,9 тисячі доларів у мережі Dean and Deluca і Whole Foods, а також 32 тисячі доларів на таксі, зокрема Uber.