Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста

Вінниця – перлина українського Поділля. Вона затишна, комфортна, вишукана і дуже бюджетна. Місто приваблює туристів, які в будь-яку пору року готові приїжджати сюди, щоби помилуватися барвистими фонтанами, красою природи, незвичними скульптурами та погуляти просторою набережною Південного Бугу.

Куди піти погуляти та що побачити у Вінниці – список найкращих місць

Місто спокою та затишку, місто, в якому бережуть українські традиції, дбають про культурні та духовні цінності – усе це про чарівну Вінницю. Тут можна помилуватися красивою архітектурою міста, відвідати містичні пам'ятки, аналогів яким немає у всій Україні, а ввечері відпочити та помилуватися барвистим світломузичним шоу на воді.

Вінниця – дуже комфортне для життя місто. Мандрівники, які вперше приїжджають сюди, захоплюються чистотою і великою кількістю зелених парків, скверів, різнокольорових клумб і просторих алей.

Вінниця – душа Поділля, в яку закохуєшся з першого разу. Аби пізнати усю її красу, варто лише прогулятися затишними вулицями та набережною Південного Бугу. Тому обов'язкого приїдьте у Вінницю, аби пізнати її зсередини та насолодитися неповторністю.

Набережна Південного Бугу

Одне з найпопулярніших місць у Вінниці – набережна Південного Бугу. Містяни часто гуляють біля річки, адже там можна затишно провести час, відпочити та помилуватися бризгами фонтану. Якщо хочете втекти подалі від людних місць набережної – прогуляйтеся нею від Центрального мосту до півострова Бригантина.



Вінницька набережна Південного Бугу

Окрім прогулянки набережною, на Південному Бузі завжди можна орендувати катамаран або покататися на теплоході. Така екскурсія триває 2 години і за цей час мандрівникам вдається відпочити та насолодитися краєвидами, що відкриваються на місто. Під час подорожі можна поплавати біля острова Кемпа (Фестивальний), який ще називають зеленим оазисом Вінниці. Жителі міста дуже пишаються ним. На сьогодні острів є заповідною територією з унікальною красою.

Фонтан Roshen

На березі Південного Бугу поруч з набережною розташований унікальний в Україні і найбільший в Європі плаваючий світломузичний фонтан. Він розкидає свої струмені до 60 метрів вгору й має довжину близько 140 метрів.

Шоу на фонтані Roshen: відео

Унікальність фонтану Roshen у тому, що вода у ньому використовується прямо з річки, а не зі спеціального басейну. Взимку всю конструкції можна заховати під лід. Тому фонтан функціонує лише у теплі пори року – з березня по листопад.



Фонтан Roshen

Тисячі мандрівників спеціально приїжджають у Вінницю, аби подивитися на неперевершене видовище. Біля фонтану відбуваються справжні вистави й концерти під відкритим небом. Він оснащений лазерною системою, яка транс­лює на водній поверхні різні зображення й навіть відеокліпи. У вечірній час усе перетворюється на справжній водяний театр, що поєднує світлове, музичне й водне шоу з використанням мелодій відомих композиторів сучасності та класики.



Вінницький фонтан Roshen

Фонтан – улюблене місце закоханих пар, які влаштовують романтичні прогулянки чи побачення по набережній біля нього.

Де знайти: набережна Південного Бугу – вулиця Кармелюка. Фонтан працює на вихідних з 12:00, у будні – з 14:00 до 22:00 - 23:00. Вечірні шоу-вистави розпочинаються о 21:30 і тривають півгодини.

Вулиця Соборна

Аби відчути справжню Вінницю, пізнати її життя і ритм, варто прогулятися по центральній вулиці міста – Соборній. Вздовж неї розташовані найвизначніші пам'ятки міста: Преображенський собор, білосніжний костел Діви Марії, "Вінницькі мури", готель "Савой" та обласна і міська ради. Окрім того, вулиця всипана кафе та ресторанами, де можна душевно посидіти, випити кави і помилуватися видом на центр міста.



Вулиця Соборна у Вінниці

Національний музей-садиба Пирогова

Музей-садиба видатного вченого і геніального хірурга Миколи Пирогова у Вінниці завжди приваблював як туристів, так і містян. Його садиба "Вишня" – особливе місце, де науковець жив, працював і надихався неймовірною природою.

Окрасою території музею є великий меморіальний парк. Найромантичніше місце у ньому – вікова липова алея, яка була улюбленим місцем прогулянок видатного вченого.



Музей-садиба Пирогова у Вінниці

Загалом, на території музею можна побачити:

Будинок, в якому жив геніальний хірург Пирогов. Аптеку-музей з відтвореними інтер'єрами приймальні та операційної; Родинну церкву-некрополь, де покоїться набальзамоване тіло ученого; Старовинний парк, в якому збереглися дерева, посаджені Пироговим. Він поступово переходить в насадження вінницького ботанічного саду.

Де знайти: вулиця Пирогова, 155.

Графік роботи музею: У зимовий та осінній період: 9:00 до 17:30. У літній період з 1 травня до 1 листопада: у будні з 9:00 до 17:30, п'ятниця, субота, неділю - з 10:00 до 18:30. Понеділок завжди вихідний.

Бульвар космонавтів

Проспект Космонавтів простягається на півтора кілометра і є частиною найдовшої прогулянкової алеї Вінниці. Він захоплює своїми унікальними і красивими скульптурними композиціями, фонтанами, просторими вимощеними доріжками та сучасним виглядом. Надвечір бульвар перетворюється на місце романтики, адже у мережтливому світлі ліхтарів, підсвіток та ілюмінацій Вінниця постає у всій своїй красі.



Бульвар космонавтів

На проспекті є фонтани, дитячі майданчики та білосніжний постамент у вигляді сліду від літака, що здіймається в небо. Окрасою проспекту Космонавтів є унікальна кленова алея та алея сакур.

Водонапірна вежа

Гордість Вінниці – сторічна Вежа на Європейській площі у центрі міста. Вона була побудована в 1911 році для першого міського водопроводу, як Водонапірна вежа. Проте, за час сотню років вона побувала і водогоном, і форпостом, і пожежною каланчею.



Водонапірна вежа у Вінниці

Сьогодні Вінницька вежа – частина культури міста, що височіє на 28 метрів. У ній розташований Музей революційної та бойової слави і Меморіал пам'яті воїнів-афганців.

На вершині Вежі є величезний годинник з двометровим циферблатом, який щогодини видає мелодійний дзвін.

Де знайти: Вежа розташована в пішохідній зоні парку імені Козицького.

Графік роботи: працює кожного дня, окрім понеділка з 10:00 до 18:00.

Ставка Вервольф

Найбільш містичною, таємничою туристичною родзинкою Вінниці є знищена ставка Гітлера часів Другої світової війни. Нацистський фюрер тут перебував 156 днів – це найбільше серед усіх інших ставок. Саме слово "вервольф" означає "вовкулака".



Ставка Гітлера "Верфольф"

Ставка розташована за 8 кілометрів від Вінниці поблизу села Стрижавка і зараз є історико-меморіальним комплексом. ЇЇ досі намагаються вивчати дослідники та історики, аби зрозуміти, що саме відбувалося тут під час війни, що у Вінниці намагався приховати Гітлер, що залишилося під руїнами підірваних німцями бункерів та чому саме фюрер почав втрачати тут розум.

Фабрика шоколаду

Вінницю вже давно називають шоколадною столицею України. Саме тут розташована величезна кондитерська фабрика "Рошен". Її відвідувачі мають унікальну можливість – подивитися, як народжуються шоколадки, цукерки, печиво та інші смаколики.

На території фабрики функціонує своєрідний розважальний комплекс. Він складається із 5 кімнат, відвідуючи які можна побачити, як виготовляють солодощі, подивитися фільм у 4D та більше дізнатися про історію виробництва. Це справжній рай для малечі, проте серед відвідувачів також чимало дорослих.



Створення солодощів на шоколадній фабриці

Де знайти: вулиця Гліба Успенського, 8. Вхід з вулиці Кармелюка.

Години роботи: з 10:00 до 20:00, без перерви та вихідних. Для того, аби потрапити на фабрику, потрібно попередньо записатися на екскурсію.

Напис "I love Vinnytsia" та оригінальні скульптури

Будучи у Вінниці обов'язково треба побачити та зробити фото біля славносзвісної інсталяції "I Love Vinnytsia". Вона встановлена площі біля універмагу (ЦУМу).



Інсталяція-символ Вінниці

Вінниця також багата на десятки оригінальних та дещо незвичних скульптур, що розкинулися у різних куточках міста. Тут можна побачити фігури дівчини на кулі, одягнутої в вишиванку, бронзових музиканта і поета, художника та його пуделя і навіть стоматолога.

У центрі міста можна потиснути руку й обійняти монументальну власницю готелю "Франція", одягнуту в металічне мереживо та парчу.



Скульптури у Вінниці