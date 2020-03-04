Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки

Львів – туристичне місто, яке багате на місця відпочинку. Та не варто забувати про їжу, саме тому ми підготували для вас найкращі заклади міста, у яких можна смачно поїсти.

Заклади, де можна поснідати у Львові вранці:

Кав'ярня "Lviv Croissants"

Свіжим гарячим круасаном поснідати можна у відомій кав'ярні "Lviv Croissants". Таких закладів у Львові понад 20, тож кожен з них може працювати у різний час. Деякі кав'ярні працюють цілодобово, тож свій улюблений круасан ви можете замовити навіть раніше зазначеного часу. У "Lviv Croissants" дбають про бажання гостя, відтак ви можете створити круасан, який вам найбільше смакує: начинки є солоні (рибні, м'ясні, овочеві) та фруктові (вершкові, шокодадні, фруктові).



Кав'ярня "Lviv Croissants" запропонує вам круасани на будь-який смак

Графік роботи закладу: 00:00 – 24:00

Де шукати: на офіційному сайті ви знайдете кав'ярню, яка розташована до вас найближче

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Кав'ярня "Цукор"

Спробувати капучіно з солоною карамеллю, скуштувати на сніданок смачні бургери MFM Burger та Bad Boy Burger з соковитими котлетами, сиром, овочами та булочками власного виробництва, а також млинці з різноманітними начинками можна в закладі "Цукор". Також у меню закладу є смачні крем-супи, яких є декілька, проте завжди наявний один – варто уточнювати в офіціанта.



"Цукор" – смачні бургери та кава у Львові

Графік роботи закладу: 8:00 – 22:00

Де шукати: вул. Братів Рогатинців, 21 та проїзд Крива Липа, 3

Заклад "Білка"

Затишна кав'ярня у серці Львова, де не лише смачно, а й чудовий краєвид – просто в центрі міста. Тут можна смачно і корисно поснідати солодкими або соленими панкейками, замовити чудовий шпинатний або гарбузовий супчик. Якщо говорити про кухню, то вона – смачний мікс із французької, американської та із вкрапленнями української.



Заклад "Білка" – смачні та атмосферні сніданки

Тут ви не поснідаєте гречкою чи дерунами, натомість маєте можливість посмакувати кішем із лососем, грінками з тунцем або ж соленими панкейками із овочевим соте. Також є меню для найменших – дитячі пюре, корисні страви із рибкою. Приємний бонус – дитяча кімната, де за дітками догляне нянечка. І варто зазначити, що можливість замовити саме сніданок діє упродовж всього дня.



Заклад "Білка" – смачні та атмосферні сніданки

Графік роботи закладу: 10:00 – 22:00

Де шукати: пл.Соборна, 14. ТЦ "Роксолана", 4-й поверх

Ресторація Бачевських

Ресторан тішить величезним вибором наливок і настоянок власного виробництва (понад 80 видів), а також новою галицькою кухнею. Відомий львівський шеф-кухар Олександр Чернишенко опрацьовує традиційні рецепти Галичини, аби створити на їх основі страви з унікальним смаком і подачею. Особливої уваги заслуговує послуга, яку запровадив ресторан – безлімітний сніданок у форматі шведської лінії за символічну плату (140 гривень). Проте, візьміть до уваги, що про цю атракцію знає чимало львів'ян – столик варто пильнувати заздалегідь.



Ресторація Бачевських

Графік роботи закладу: 8:00 – 22:00

Де шукати: вул. Шевська, 8

DELICATEKA

Щоб ситно поснідати вранці, варто відвідати ресторан сучасної американської кухні DELICATEKA, який славиться своїми неймовірно смачними бургерами й хот-догами. Гості можуть замовити бургери BBQ и FatBoySlim, картоплю-фрі, салат з сиром Брі, шпинатом, редискою, томатами, чері, мікрогріном та соусом Айолі, а також випити запашну каву.



DELICATEKA – тут пригощають смачними бургерами з картоплі

Адже Бургер – головна страва в меню Delicateka. Їх тут більше десяти видів: з яловичиною, рибою, птицею та вегетеріанські. Булочки готують з додаванням картоплі. Яловичі котлети лише medium прожарки. Інші позиції обирали так, щоб вони поєднувалися з бургерами та підкреслювали їх смак.

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DELICATEKA – тут пригощають смачними бургерами з картоплі

Графік роботи закладу: 9:30 – 22:30

Де шукати: вул. Друкарська, 11

Ресторан Vapiano

Ресторан італійської кухні Vapiano – напрочуд гарне, атмосферне місце, де можна недорого поснідати. Тут можна замовити вершковий чізкейк з лимонним присмаком та ніжний тірамісу власного виробництва, панна котту зі свіжою ваніллю та полуничним соусом, карпачо – філе яловичини з грибами, руколою та соусом чіпріані, пасту "песто базиліко", сирники та багато інших смачних страв. Подейкують, що саме у цьому закладі найсмачніший "Цезар" у місті.



Ресторан Vapiano

Графік роботи закладу: 7:00 – 23:00 в будні, 7:00 – 02:00 у суботу/неділю.

Де шукати: вул. Академіка Гнатюка (БЦ "Ріус")

Заклад "Цісар"

Заклад працює цілодобово. У меню – страви української та європейської кухні. Пропонують деруни, вареники, різноманітні сковорідки, манти, піцу, сендвічі-гриль та інші страви. Основний плюс – графік роботи та відносно помірні ціни.



Цісар – смачно та недорого

Графік роботи закладу: цілодобово

Де шукати: вул. Степана Бандери, 67

Сподіваємось, що ваші вихідні у Львові будуть смачними та незабутніми!