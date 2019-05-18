Де та під яким іменем народжувала сина Меган Маркл: у мережі з'явилось свідоцтво

Герцоги Сассекські підкорились королівським традиціям та не розголошували деталей щодо народження первістка. Однак днями у мережу потрапило свідоцтво про народження сина Меган Маркл та принца Гаррі – маленького Арчі Харрісона.

Як відомо, герцоги Сассекські вперше стали батьками 6 травня 2019 року. За традиціями, ніхто з представників королівської родини не розголошував деталей пологів Меган Маркл, а принц Гаррі тільки розповів журналістам, що його дружина і син почуваються добре. Сам внук Єлизавети ІІ був присутній на пологах, від чого не стримував свого захвату.

Читайте також: Пологи Меган Маркл: кого народила, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я

Та не минуло й місяця, як у мережу потрапив перший документ маленького Арчі Харрісона – його свідоцтво про народження. У ньому йдеться, що хлопчик з'явився на світ в елітній портлендській лікарні, що у Лондоні. Згідно з даними британських ЗМІ, вартість перебування там сягає близько тисячі доларів за добу.

Окрім цього, у шпиталь дружина принца Гаррі поступила за день до пологів, 5 травня. Медики записали її під іменем Рейчел Меган, Її Королівська Високість, герцогиня Сассекська. А от на місці роботи представниці королівської родини було вказано "Принцеса Сполученого Королівства".

Що відомо про пологи Меган Маркл?

Перед народженням сина всі світові ЗМІ рясніли досить несподіваними новинами. Інсайдери стверджували, що герцогиня Сассекська планує відмовитись від послуг медиків та народжуватиме вдома. Для цього навіть посилили охорону. Згодом все ж стало відомо, що Меган Маркл консультується з лікарями, а під час перейм її швидко доставили до шпиталю.

Герцоги Сассекські очікували на появу дитини вкінці квітня, однак їхні плани дещо порушились: 34-річний британський принц Гаррі і 37-річна Меган Маркл вперше стали батьками 6 травня о 5:26 зранку. Вже за 2 дні світ побачив первістка королівського подружжя. Хлопчика назвали Арчі Харрісоном.

Дивіться відео: перший вихід Меган і Гаррі з сином