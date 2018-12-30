Де українські зірки прокидались після Нового року: кумедні спогади

Новий рік – чи не єдине свято, коли люди забувають про всі турботи та відпочивають по повній. Зірки теж полюбляють розслаблятись, тому інколи опиняються 1 січня в несподіваних місцях.

Журналісти "Люкс ФМ" поцікавились у знаменитих телеведучих та артистів, у яких незвичних місцях вони прокидались після святкування Нового року. Їх відповіді можуть здивувати.

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Дмитро Комаров

Телеведучий Дмитро Комаров, який мандрує екзотичними країнами у програмі "Світ навиворіт", потрапив у курйозну ситуацію. 1 січня він прокинувся у якійсь хижині племені массая.

"Одного разу я прокинувся у якійсь хижині племені массая. Точніше – в якомусь коровнику, у савані Кенії. Продираю очі, а над головою сітка, покрита смердючими мухами. Немає електрики, а найближча цивілізація розташована за 200 кілометрів", – поділився Дмитро Комаров.

Дмитро Шуров

Співак Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой, мав не менш яскраву пригоду. Після святкування Нового року він прокинувся під столом залізничного купе.

У новорічну ніч я звалився з верхньої полички в потязі, але навіть не відчув удару. Прокидаюся зранку і не розумію, де я. Лежу на підлозі під столом у вагоні-купе,

– розповів Дмитро Шуров.

Дзідзьо

Вокаліст популярного гурту DZIDZIO Михайло Хома зізнався, що не 1 січня свого часу здивувало його, а ранок перед травневим виступом у Львові.

"Який Новий рік! Я так стидався, коли прокинувся в готелі і не пам'ятав, що було. А концерт то ще не відбувся! Перехвилювався! Подумав: "А були люди хоч? Як усе пройшло? Я що настільки напився?" Мені так було соромно, що три години не виходив з номера, поки не переконався, який то день", – зізнався Дзідзьо.

Настя Каменських

А от Настя Каменських розповіла, що навіть після бурхливого святкування Нового року завжди поверталась додому.

"Я завжди прокидалася там, де засинала. Навіть якщо перебрала шампанського звечора, зранку все пам'ятала. Підлітками ми часто орендували квартиру, але навіть тоді все було добре", – додала Настя Каменських.