Де відсвяткувати День Валентина в Україні: найромантичніші місця

День усіх закоханих або ж День Валентина – це чудовий привід вкотре нагадати про силу своїх почуттів. І для цього зовсім не обов'язково 14 лютого їхати у Париж чи Венецію. Адже в Україні є безліч місць, які просто створені для закоханих.

"Тунель кохання", Рівненщина

Це місце є дуже популярним серед туристів і ви про нього точно чули бодай раз. Щороку "Тунель кохання" відвідують понад 20 тисяч туристів з України та з-за кордону. Він приваблює мандрівників не лише казковим виглядом, але й містичною історією.

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Існує дві версії виникнення "Тунелю кохання":

​Раніше на місці тунелю була залізниця, її колії залишилися і зараз. З часом гілкою перестали користуватися, а поруч побудували нову залізничну розв'язку. Про стару гілку забули. Однак згодом дерева природнім шляхом обросли колію та утворили довгий тунель.



"Тунель кохання" на Рівненщині / Фото: Pinterest

Друга версія більш прагматична і виключає будь-яку містику. Припускають, що за радянських часів там була військова база. Аби сховати її від сторонніх очей, навколо колії посадили ліс. Потім його перестали обрізати і він розрісся у зелений тунель.

У будь-якому випадку, "Тунель кохання" залишається одним з найромантичніших місць України. Він розташований у Клевані, що на Рівненщині, і веде до Оржева ідеальною прямою лінією довжиною у 4 кілометри.

Як доїхати до "Тунелю кохання": спершу треба доїхати до Рівного потягом чи власним авто. Далі радимо сісти на потяг до Клевані за напрямком "Київ – Ковель". Дорога займе лише 22 хвилини! Також можна доїхати автобусом до Клеваня. Маршрутки "Луцьк – Рівне" відправляються майже щопівгодини. Коли ви будете у Клевані, до "Тунелю кохання" можна дійти пішки за 25 хвилин або ж взяти таксі.

Існує повір'я, що закохані у цьому місці можуть загадати будь-яке бажання. Якщо їхнє кохання справжнє, то бажання обов'язково здійсниться.

Тунель виглядає по-своєму привабливо кожної пори року. Тож, особливо підбирати сезон не обов'язково.

Дивіться фото: "Тунель кохання" у різні пори року / Фото: Pinterest

Замок Радомисль, Житомирщина

Чарівний замок Радомисль ще з XVII століття стоїть між двома водоспадами, з одного боку омивається водами річки Мики, а з іншого – величезним озером. Комплекс складається з готелю, музею, парку та приміщень для урочистих церемоній. Ще у 1612 році на місці замку була папірня – це укріплена фабрика з виробництва паперу для друкарні Києво-Печерської лаври.



Чарівний замок Радомисль / Фото: Bartosh Photography

У замку є єдиний у світі музей української домашньої ікони з експозицією "Душа України". Він налічує приблизно 5 тисяч образів і скульптур, створених у період з XVI по XX століття.

Як доїхати до замку Радомисль: спершу необхідно з Житомира або Києва дістатися до міста Радомишль, вказівники вас приведуть до самої пам'ятки. Якщо ж ви бажаєте спростити собі життя, то до замку ви зможете дістатися на таксі.

Дивіться фото вражаючого замку Радомисль / Фото: Bartosh Photography

Італійський дворик, Львів

Найзатишніший дворик у Львові розташований у Палаці Корнякта. Костянтин Корнякт – це грецький виноторговець, який переїхав з Молдавії до Львова. Завдяки своїм знанням та розуму він виявився просто незамінною людиною. Він навіть став особистим секретарем короля Сигизмунда II Августа, який згодом дарував дворянський титул.

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У 1580 році Корнякт купив два будинки на площі Ринок, що стояли поруч, і наказав знести їх. Згодом на тому місці він звів будинок. І, звісно, родзинкою будинку став Італійський дворик.



Італійський дворик у Львові / Фото: Lookmytrips

Аби потрапити до Італійського дворика, треба придбати квиток. Він дає можливість прогулятися кожним з чотирьох залів будинку. У теплу пору року у дворику працює затишне кафе з кавою, чаєм та тістечками.

Кам'янець-Подільська фортеця, Хмельниччина

Сувора Кам'янець-Подільська фортеця вже кілька століть височіє на скелястому мисі між двома берегами річки Смотрич. Дослідники припускають, що фортеця існувала вже у X – XIII столітті. Це була важлива оборонна споруда виготовлена з дерева. Коли Кам'янець-Подільський захопила польська шляхта, фортеця стала оборонним пунктом Речі Посполитої. Дерев'яну споруду замінили на кам'яну.



Кам'янець-Подільська фортеця / Фото: Unsplash

У наші дні фортеця є родзинкою Кам'янець-Подільська та потужним туристичним центром. До складу комплексу входять фортечні мури та 12 башт. Кожна з них має свою назву та історію. Вночі Кам'янець-Подільська фортеця має особливо прекрасний вигляд.

Як доїхати до Кам'янець-Подільської фортеці: дістатись місця призначення можна будь-яким доступним транспортом: поїздом, автобусом чи електричкою. З Тернополя, Хмельницького та Чернівців регулярно курсують автобуси. Дорога до замку від автостанції займе не більше 20 хвилин. Для зручності можна взяти таксі.



Фортеця є родзинкою Кам'янець-Подільська / Фото: Unsplash

Софіївський парк, Умань

Національний дендрологічний парк "Софіївка" в Умані вражає масштабами та красою. Його заснував магнат Потоцький у 1796 році для своєї дружини Софії. Лише за шість років завдяки старанням архітекторів з'явився фантастичний парк. Кожна композиція та скульптура відсилає нас до міфів і легенд Стародавньої Греції, а сам парк є живою ілюстрацією до поем Гомера "Одіссея" та "Іліада".

Як доїхати до Софіївського парку: потягом або машиною до Умані. З центру місто до парку курсує громадський транспорт, хоча дійти можна і пішки.



Софіївський парк, Умань / Фото: Pinterest

А влітку 2019 року історичну частину унікальної пам'ятки оновили. Там встановили сучасні арт-об'єкти, світломузичні інсталяції та 3D-мапінг шоу. Словом, подивитися є на що! Радимо приділити парку щонайменше 4 години, аби обійти усі галявини, зазирнути у таємничі гроти та помандрувати на човні підземною річкою, а також покататися на пароплаві озером навколо острова Любові.

Більше про історію виникнення свята 14 лютого – читайте за посиланням.

Кохайте і будьте коханими!