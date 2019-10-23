Де живуть українські зірки: вражаючі фото розкішних будинків

Завдяки своїм талантам та багатомільйонним гонорарам знаменитості можуть дозволити собі вести розкішний спосіб життя. LifeStyle24 зібрав найкрасивіші будинки українських зірок, які вражають своєю красою та масштабами.

Настя Каменських та Потап

Одруження Насті Каменських та Потапа стало однією з найочікуваніших подій в українському шоу-бізнесі. Після весілля зіркова пара часто публікує фото у своєму красивому будинку.

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Відомо, що двоповерховий особняк розташований під Києвом. На його території висаджено багато рослин, є великий басейн та місце для відпочинку. Кімнати зроблені у стильних сіро-білих кольорах з елементами натурального дерева.



Тераса біля будинку Насті і Потапа



Настя Каменських у своєму маєтку

Також Настя часто позує на фото у розкішній ванній кімнаті. Вона виконана у білих кольорах, підлога покрита плиткою з чорним орнаментом, а металеві конструкції оздоблені позолотою.



Каменських у ванній кімнаті

Тіна Кароль

Вперше свій будинок Тіна Кароль показала у програмі "Світське життя". Артистка отримала його у подарунок від свого чоловіка, однак, добудовувати його їй довелось вже самій.

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Триповерховий котедж розташований на великій ділянці площею 20 соток у селі Зазим'я під Києвом. Також там є лаунж-зона та спортзал. Однак, Тіна Кароль найбільше пишається своїм садом, городом і розарієм.



Будинок Тіни Кароль



Маєток артистки зроблений у стилі англійських будинків

На першому поверсі розташована простора кухня артистки з великими вітражними вікнами. Лаконічний стиль та світлі відтінки надають кімнаті стриманого та водночас розкішного вигляду.

Син Тіни Кароль Веніамін має свій власний поверх у будинку. Там є його спальня, ігрова кімната та вбиральня. Однак, як відомо, нині син артистки живе у Великобританії і навчається там у місцевій школі.



Кімната сина співачки Веніаміна

Співачка також має свій особистий простір – третій поверх. Його особливістю є розкішний білий рояль, який стоїть в центрі приміщення. Також там розміщена ванна кімната та велика гардеробна.



Гардеробна Тіни Кароль

Що цікаво, Тіна Кароль немає дорогих меблів у будинку. Вона вважає, що це даремна трата грошей.

Оля Полякова

Оля Полякова вперше показала свій заміський будинок у 2014 році у програмі "Світське життя" Катерини Осадчої.

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На великій території співачки розташовані мініферма, власний город, стайня та басейн. Тоді вона зізналась, що продукти у супермаркеті майже не купує, адже все, що їй потрібно, вона вирощує сама.



Будинок Полякової у 2014 році



Басейн Ольги Полякової

Дім Полякової як ззовні, так всередині повністю виконаний з дерева, що створює особливий затишок. У програмі співачка показала кухню, дитячу кімнату, а також домашній кінотеатр.



Вихід на річку на території маєтку

Окрім цього, артистка дуже активно спілкується з фанатами у ютубі та в інстаграмі. Там вона неодноразово показувала свій особняк. А нещодавно похизувалась тим, що добудувала до нього гостьове крило, спальню, терасу та спортивний зал.

Дивіться відеоекскурсію Олі Полякової оновленим будинком:

У прямому ефірі вона показала спальню з великими панорамними вікнами, де відкриваються неймовірні пейзажі на річку. У вітальні Полякової, яка виконана у білих тонах, в центрі стоять білий диван та стіл, також є камін. Яскравим акцентом є червоний холодильник, де співачка зберігає сири власного виробництва.



Розкішний камін у спальні співачки

Руслана

Відома українська співачка вже декілька років веде та заохочує інших до здорового способу життя. Тому й не дивно, що її будинок повністю забезпечується енергією вітру, сонця і землі.

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У 2018 році на свій день народження Руслана запросила низку журналістів до себе додому. Тоді вона провела мініекскурсію та показала репетиційну базу, студію звукозапису, відеостудії, зимовий сад і підземний басейн.



Кухня Руслани

Величезний маєток співачки прикрашає розкішний сад навколо нього. Там висаджено багато красивих квітів і трав, а з висоти пташиного польоту можна побачити малюнки з молодого самшиту, висадженого у формі рун.



Будинок забезпечується енергією вітру, сонця і землі



Сад навпроти будинку артистки

Юлія Саніна та Валерій Бебко

Учасники гурту The Hardkiss Юлія Саніна та Валерій Бебко про переїзд у новий будинок під Києвом повідомили влітку. Його часто можна побачити в інстаграмі Юлі або ж на одній з останніх фотосесій сім'ї.



Зіркове подружжя на фоні свого маєтку

Зіркове подружжя обрало сучасний дизайн будинку без зайвих фактур та деталей. Він складається з красивих панорамних вікон, через які потрапляє багато світла у кімнати. На фото видно, що для декору кімнат артисти використали спокійні відтінки сірого, білого та коричневого. Особливої атмосфери додають елементи дерева в будинку.



Зіркове подружжя зі сином Данилом



Будинок виконаний у сучасному стилі



Для декору будинку подружжя обрало спокійні кольори

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна є не лише відомою телеведучою, але й люблячою дружиною та мамою, яка для багатьох є прикладом для наслідування. Вона активна користувачка інстаграму та ютубу. Саме там можна часто побачити фото чи відео з її квартири.

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Інтер’єр квартири виконаний у сучасному стилі. Білі стіни роблять кімнати світлими та просторими, а акценти темних кольорів контрастують на їхньому фоні. До прикладу, кухня телеведучої повністю складається з чорних меблів, що неабияк додає розкішного вигляду квартирі.



Кухня Маші Єфросиніної

У телеведучої простора вітальня з білим диваном та ігровою зоною для синочка Олександра.



Вітальня та кухня телеведучої

Неабияк вражає красою й ванна кімната Єфросиніної, адже особливим акцентом там є підлога, що покрита плиткою з цікавим орнаментом. Стіни та ванна зроблені в чорних тонах, а білі вікна з вазонами на підвіконні створюють особливий затишок.



Ванна кімната Єфросиніної

Дмитро Монатік

Співак Дмитро Монатік дуже рідко ділиться з медіа інформацією про своє особисте життя. Однак нещодавно він зробив невелику екскурсію у своєму маєтку в програмі "Зе інтерв'юер".

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Весь маєток артиста виконаний у білих тонах, однак, особливу роль там відіграють яскраві акценти, до прикладу, шафа з жовтими поличками, зелений диван, червоний холодильник тощо.



Монатік показав колекцію коміксів

У гостьовій кімнаті Монатік показав свою немаленьку колекцію коміксів, адже є їхнім великим фанатом. Також на стіні у співака висить великий плакат з героєм мультфільму "Співай", якого він озвучував.



Плакат з героєм мультфільму "Співай", якого озвучував Монатік

Під самим дахом будинку розміщена власна кімната артиста. Її особливістю є піаніно, яке Монатіку подарували на 25-річчя. У будинку є також зона для відпочинку з величезною плазмою та диваном, де співак час від часу грає в PlayStation.



Зона для відпочинку в будинку артиста

Фото: Instagram, Viva, Галина Горішна, Ksyu Oniskevych, Jenya Malchyk