Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу
Париж припинив бути найромантичнішим містом світу! Про це йдеться у новому рейтингу, який склав і опублікував сервіс бронювання Spa Seekers.
Spa Seekers склав рейтинг найромантичніших міст світу на основі даних про кількість романтичних знімків в соцмережах, пропозицій вийти заміж, укладених шлюбів, а також можливостей для ЛГБТ-спільнот і даних про сексуальну активність.
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Такі дані досліджували за кількістю хештегів #engaged, #heproposed і #isaidyes.
Так, перше місце очолив Нью-Йорк. Наступні сходинки зайняли Лондон, Лос-Анджелес, Париж та інші. Українських міст у рейтингу не було.
Топ-10 найромантичніших міст світу
1. Нью-Йорк
2. Лондон
3. Лос-Анджелес
4. Париж
5. Чикаго
6. Берлін
7. Сан-Франциско
8. Сідней
9. Маямі
10. Мельбурн