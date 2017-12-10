Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу

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Нью-Йорк – найромантичніше місто світу
Нью-Йорк – найромантичніше місто світу / Instagram / @danilamednikov

Париж припинив бути найромантичнішим містом світу! Про це йдеться у новому рейтингу, який склав і опублікував сервіс бронювання Spa Seekers.

Spa Seekers склав рейтинг найромантичніших міст світу на основі даних про кількість романтичних знімків в соцмережах, пропозицій вийти заміж,  укладених шлюбів, а також можливостей для ЛГБТ-спільнот і даних про сексуальну активність.

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Такі дані досліджували за кількістю хештегів  #engaged, #heproposed і #isaidyes.

Так, перше місце очолив Нью-Йорк. Наступні сходинки зайняли Лондон, Лос-Анджелес, Париж та інші. Українських міст у рейтингу не було.

Топ-10 найромантичніших міст світу

1. Нью-Йорк

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylee Yee (@kyleeyeephoto)

 

2. Лондон

 

3. Лос-Анджелес

 

4. Париж

5. Чикаго

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lucy Bouman (@lucybphotography)

 

6. Берлін

 

7. Сан-Франциско

 

8. Сідней

 

9. Маямі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Travelmonkie (@travelmonkie)

 

10. Мельбурн

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Will de Bruin (@wdebruin211)

 

 

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Теги: LifeStyle Подорожі
Джерело: 24 Канал
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