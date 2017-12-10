Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу

Париж припинив бути найромантичнішим містом світу! Про це йдеться у новому рейтингу, який склав і опублікував сервіс бронювання Spa Seekers.

Spa Seekers склав рейтинг найромантичніших міст світу на основі даних про кількість романтичних знімків в соцмережах, пропозицій вийти заміж, укладених шлюбів, а також можливостей для ЛГБТ-спільнот і даних про сексуальну активність.

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Такі дані досліджували за кількістю хештегів #engaged, #heproposed і #isaidyes.

Так, перше місце очолив Нью-Йорк. Наступні сходинки зайняли Лондон, Лос-Анджелес, Париж та інші. Українських міст у рейтингу не було.

Топ-10 найромантичніших міст світу

1. Нью-Йорк

2. Лондон

3. Лос-Анджелес

4. Париж

5. Чикаго

6. Берлін

7. Сан-Франциско

8. Сідней

9. Маямі

10. Мельбурн