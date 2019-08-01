Де зробити вдалі фото: визначили 20 міст Європи з найменшою кількістю туристів

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Італійське місто Турин увійшло в 20-ку найменш туристичних міст Європи
Італійське місто Турин увійшло в 20-ку найменш туристичних міст Європи / pixabay.com

Якщо ви досі шукаєте ідеальну відпустку на серпень, але прагнете, щоб у новому місті вам було максимально і комфортно, то зверніть увагу на рейтинг від видання CNN. У ньому зібрали двадцятку найменш людних, однак не менш красивих міст у Європі.

У CNN звернули увагу на міста, про які часто згадуються в ЗМІ чи путівниках, але які ще не встигли стати великими туристичними центрами, а також на міста, про які ви ніколи не чули, але точно залишитесь під враженнями від побаченого.

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Тому пакуйте валізи, ловіть хороші варіанти квитків від авіаперевізників і діліться з нами в коментарях враженнями від побаченого!

20 найменш туристичних міст Європи:

1. Оранж, Франція

2. Норідж, Англія

3. Орхус, Данія

4. Антверпен, Бельгія

5. Гаага, Нідерланди

6. Сараєво, Боснія

7. Приштина, Косово

8. Мальме, Швеція

9. Абердін, Шотландія

10. Берн, Швейцарія

11. Вроцлав, Польща

12. Тбілісі, Грузія

13. Мінськ, Білорусь

14. Єреван, Вірменія

15. Клуж-Напока, Румунія

16. Дебрецен, Угорщина

17. Анкара, Туреччина

18. Пловдив, Болгарія

19. Тронхейм, Норвегія

20. Турин, Італія

 

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Теги: LifeStyle Подорожі Новини LifeStyle Відпочинок
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