Дегустація реальності: як абсурд інтегрується у життя у колажах польської дизайнерки

Польська дизайнерка Вероніка Гесицька полюбляє проводити різні експерименти з реальністю – ловити кумедні збіги, доводити ситуації до абсурду, змінювати конфігурацію початкових сенсів подій.

Її сюрреалістичні колажі часом викликають відразу, часом – страх, але інтерес незмінно тягне глядачів за собою.

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"Я намагаюся знівелювати різницю між оригінальним кадром та моєю модифікацією настільки, наскільки це можливо, і водночас створюю абсолютно нову історію", – говорить Гесицька.



Фото Вероніки Гесицької

Мисткиня зацікавлена у тому, як працює наша пам'ять, які пояснення нам пропонують наукові та псевдонаукові теорії. Важливою частиною її творчості є робота з архівними матеріалами з різних джерел – від фото, знайдених в інтернеті, до поліцейських справ та старих газетних вирізок.



Фото Вероніки Гесицької



Фото Вероніки Гесицької

Сюрреалістичні роботи Вероніки Гесицької: дивіться фото