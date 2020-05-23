Демі Роуз оголила величезні груди в еротичному комбінезоні: сексуальне фото 18+

25-річна британка не соромиться публікувати провокативні фото, розбурхуючи уяву користувачів. Кожен новий образ Демі Роуз гарячіший за попередній. Модель охоче оголює до непристойності великі груди в нових речах свого гардеробу.

Еротичний кадр зірка показала в інстаграм-профілі. Демі Роуз постала у зухвалому образі у власній квартирі в Лондоні, яка впродож ізоляції неодноразово ставала локацією для її сексуальних зйомок.

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Гаряча шатенка позувала у "хижому" look. На ній чорний обтислий комбінезон з тиграми, який підкреслив лінії її фантастичного тіла. Родзинка вбрання – надмірно відкрите декольте, яке ледь втримало величезні груди Демі Роуз. Вона не одягала спідню білизну, тому її бюст був оголеним, а зав'язки на шиї еротично спадали між грудьми.

Модель розташувалася поблизу дзеркала, притулившись пишними стегнами. Вона зібрала волосся у два пучки, закріпивши їх оригінальними шпильками та залишивши пасмо спереду. Замріяний погляд Демі Роуз додав загадковості відвертому фото.