Популярна британська модель Демі Роуз продовжує розбурхувати мережу відвертими світлинами. Зірка відправилася у відпустку на сонячний острів та ділиться звідти спекотними кадрами.

Демі Роуз після тривалого перебування на карантині вирушила у мандрівку. Вона проводить літні дні на спекотному острові Ібіца, що розташований у Середземному морі. Яскравими фотографіями з відпочинку ділиться з підписниками на особистій сторінці в інстаграмі.

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Зірка модельного бізнесу постала перед камерою, сидячи на палубі розкішної яхти, на тлі блакитного моря та неймовірно красивого неба. Вона вкотре похизувалася своїми пишними формами та підкреслила сексуальність.

Демі позує у крихітному різнокольоровому бікіні, яке ледь прикрило її інтимні зони. Вона, не соромлячись, продемонструвала величезні оголені груди. Волосся Роуз мокре. Очевидно, світлина була зроблена після купання. На обличчі у неї сяє легкий природний макіяж із коричневим блиском на губах. Вуха прикрашають мінімалістичні сережки з камінчиками, а на пальцях бачимо золоті каблучки.

"Все стає на свої місця", – написала в публікації знаменитість.



Демі Роуз у крихітному бікіні / Instagram / @demirose



Демі Роуз показала величезні оголені груди / Instagram / @demirose