Британська модель Демі Роуз незмінно демонструє оголені пишні форми. Вона постала перед камерою у бікіні золотистого кольору та похизувалася апетитним тілом.

Одна із найпопулярніших сучасних моделей не перестає вражати відвертістю. Демі Роуз належить до тих дівчат, які не бояться поставати перед камерами у сексуальних образах. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилася чергова серія пікантних знімків.

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25-річна знаменитість новими кадрами розбурхала уяву армії прихильників. Еротична фотосесія на пляжі на тлі безмежного океану викликала активні обговорення в мережі. За добу публікація набрала майже 700 тисяч вподобань та понад п'ять з половиною тисяч коментарів.

На фото красуня-брюнетка позує в оригінальному бікіні золотистого кольору з вирізом на животі. Вбрання не повністю прикривало її груди, що робило образ Роуз ще більш спекотним. Також зірка продемонструвала пишні оголені сідниці, від яких важко відірвати погляд.

Розкішне довге волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, продемонструвавши природну красу.



Демі Роуз у золотистому купальнику / Instagram / @demirose



Демі Роуз показала оголені сідниці / Instagram / @demirose



Модель Демі Роуз похизувалася спокусливою фігурою / Instagram / @demirose