Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз вкотре продемонструвала на фото свої оголені сідниці. Знаменитість постала перед камерою в епатажному образі.

На особистій сторінці в інстаграмі Демі Роуз опублікувала декілька архівних світлин, які швидко розбурхали мережу. Вона постала перед камерою в епатажному образі та показала свої спокусливі форми.

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Демі Роуз невпинно доводить, що є однією із найвідвертіших моделей сучасності та не боїться експериментувати із зовнішністю. Ледь не щодня вона радує 14-мільйонну аудиторію підписників в інстаграмі сексуальними знімками.

Демі позувала на білому піску в незвичному образі. Вона була одягнена у металевий костюм, який складався з бікіні, головного убору та своєрідних обладунків на руках. Також вона мала чорні сітчасті підколінки та взуття на високих підборах. Зірка обрала такі пози, що гарно демонструють її пишні оголені сідниці.



Епатажний образ Демі Роуз / Instagram / @demirose



Демі Роуз показала оголені сідниці / Instagram / @demirose