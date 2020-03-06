Демі Довато показала в кліпі боротьбу з наркозалежністю: відео

Відома американська виконавиця Демі Ловато після передозування наркотиками два роки проходила реабілітацію. Сьогодні, 6 березня, вона представила відеокліп на нову пісню, в якому продемонструвала боротьбу з наркозалежністю.

Передозування наркотиками у Демі Ловато відбулося в липні 2018 року. Після двох років реабілітації вона повернулася на сцену, виступивши на церемонії вручення премії Греммі-2020. Тоді вона з другої спроби виконала знакову композицію Anyone. Тепер зірка презентувала світові ролик на трек I Love Me, в якому не раз посилалась до своєї боротьби з наркозалежністю.

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Артистка пережила страшний період і думала, що вже ніколи не повернеться в музику. Відчай, вразливість, страх – все це було у її житті протягом двох років. Проте на цьогорічній премії Греммі вона змогла побороти це все та вкотре вийшла на сцену. Демі Ловато стала хорошим прикладом для тих, хто також бореться із наркозалежністю та показала, що попри труднощі та біль, цієї недуги можна позбутися.

У новій пісні I Love Me знаменитість співає про любов та турботу, насамперед, до себе. Також у ній йдеться про те, як негативні думки можуть згубно впливати на наше життя та вбивати людину зсередини.

Цей трек присвячений любові до себе. Це гімн. Він говорить про те, як сильно ми впливаємо на себе, а також про негативні розмови наодинці з собою. Як легко ми можемо це слухати. Але, коли ви збираєтеся любити себе?

– поділилася Демі Ловато.

Демі Ловато – I Love Me: дивіться відео онлайн

Що відомо про передозування наркотиками Демі Ловато?В ніч на 25 липня 2018 року стало відомо про госпіталізацію Демі Ловато в одну із лікарень Дос-Анджелеса з передозуванням. Першу медичну допомогу виконавиці надав її охоронець. Інсайдери повідомляли, що життя артистки врятував антидот, який одразу ввели медики. Демі декілька місяців перебувала на лікуванні в реабілітаційній клініці. В зірки були ускладнення, типові для передозування. Також під час реабілітації вона втратила голос.