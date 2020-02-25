Демі Ловато показала природну красу: фото співачки без макіяжу

Знаменита американська акторка та співачка Демі Ловато, як і багато інших зірок світового шоу-бізнесу полюбляють дивувати шанувальників незвичними образами. Днями артистка похизувалася природною красою, опублікувавши світлину, на якій вона постала без макіяжу.

Нещодавно Демі Ловато вперше виступила перед публікою після передозування наркотиками у 2018 році. Після цього трагічного випадку вона довгий час реабілітовувалася. Співачка вразила своїм емоційним виступом на премії Греммі-2020. Незважаючи на всі ці негаразди, Ловато є активним користувачем інстаграму і часто публікує фото з життя, які вражають прихильників. Днями зірка поділилися кадром, на якому позує без макіяжу.

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Артистка вражає натуральтною красою. За словами Демі, вона проводить в такому вигляді 85-90% всього часу, тому не соромиться показати природний стан обличчя.

На знімку вона позує у чорній куртці. Волосся Ловато зібрала у зачіску ззаду. Шкіра співачки – ідеальна і на обличчі видно веснянки, які додають родзинки її повсякденному образові.

Підписники активно коментують фото в мережі, висловлюючи своє захоплення.