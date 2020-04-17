Демі Ловато прикрасила обкладинку Harper's Bazaar і розповіла про ворожнечу з Селеною Гомес

Американська актриса та співачка Демі Ловато у 2018 році потрапила у лікарню через передозування наркотиками. Відтоді її життя повністю змінилось, як і стосунки з людьми, яких вона любила. Про це вона розповіла у новому інтерв'ю для Harper's Bazaar.

У новій фотосесії для американського глянцю 27-річна зірка приміряла декілька яскравих суконь, що чудово гармінювали з пустельними пейзажами. Відомо, що фотосесія відбувалась ще до пандемії коронавірусу.

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Демі Ловато для Harper's Bazaar / Фото: Алекс Любомирскі, Harper's Bazaar

В інтерв'ю Демі Ловато згадала і про колишню дружбу з Селеною Гомес, яка згодом переросла у ворожнечу. Сама ж Селена колись розповідала, що Демі Ловато сама відвернулась від неї через заздрість з приводу кар'єри. А от Демі каже, що причиною сварки стала образлива фраза Селени, яку вона вже не може згадати.

Але після реабілітації від наркотичної залежності, коли Демі Ловато вперше з'явилась на церемонії Греммі-2020, Селена забула про всі старі негаразди і щиро підтримала її у соціальній мережі Instagram.

Неможливо підібрати слова, щоб описати, наскільки прекрасним, надихаючим і значним був цей момент. Демі, я так рада за тебе. Спасибі тобі за сміливість і хоробрість,

– написала Гомес в Instagram Story.

Демі Ловато на це відреагувала зовсім несподівано та зазначила, що завжди буде любити Селену, і бажає всім тільки найкращого. В інтерв'ю співачку також запитали, чи підтримує вона зв'язок із братами Джонас, з якими знімалась в одній стрічці "Camp Rock: Музичні канікули" (2008). За словами Демі, спілкування між ними обірвалось, але вона продовжує спілкуватись з Майлі Сайрус.

"Вона приголомшлива, і я люблю її до смерті, завжди буду любити. Але вона, мабуть, єдина з тієї епохи, з ким я до сих пір спілкуюся", – додала Демі Ловато.