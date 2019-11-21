Демі Ловато спровокувала чутки про свою вагітність: фото з округлим животом

Популярна американська співачка Демі Ловато, яка тривалий час проходила реабілітацію після передозування наркотиками, привернула до себе чимало уваги у соціальних мережах, спровокувавши чутки про вагітність.

Демі Ловато, яка днями підтвердила свої стосунки з відомим манекенником Остіном Вілсоном, опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі знімок у дзеркалі.

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На новому фото співачка демонструє свій округлий живіт у чорній сукні в білий горох з глибоким декольте. У такий спосіб 27-річна артистка спровокувала чутки про свою вагітність.

Однак у підписі Демі написала: "Правда чи ні?". А потім Ловато додала хештег #WillandGrace, який говорить про те, що вона з'явиться у трьох серіях фінального сезону серіалу "Вілл і Грейс", де зіграє дівчину на ім'я Дженні. Відтак образ майбутньої матусі співачка приміряла лише на знімальному майданчику.

Що відомо про лікування Демі Ловато?Наприкінці липня 2019 року стало відомо про госпіталізацію Демі Ловато. Тоді інсайдери західних ЗМІ стверджували: артистка приймала наркотики, після чого їй різко стало погано. Життя американці врятував її охоронець, який одразу викликав медиків. Антидот допоміг Демі Ловато вижити, після чого вона сама погодилась на тривалу реабілітацію в клініці.



Під час лікування артистка мала типові ускладнення, зокрема, втрату голосу. Тому прихильники з розумінням віднеслись до новин про скасування всіх запланованих концертів Демі Ловато.



Щодо особистого життя, то співачка зустрічалась з братом Майлі Сайрус – Трейсі. У 2010 році журналісти писали про стосунки Демі Ловато з Джо Джонасом. Однак роман завершився болючим розривом, а в артистки загострились біполярні розлади. Стосунки з актором Вілмером Вальдеррамом і Джоном Майєром також зазнали краху.