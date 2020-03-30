Демі Ловато випадково засвітилась у прямому ефірі свого таємничого бойфренда: потішне відео

Американська актриса та співачка довгий час після лікування від наркозалежності та біполярного розладу знайшла нового бойфренда. Довгий час зірка намагалась його приховати, але коли її коханий проводив прямий ефір, вона випадково засвітилась у відео.

Коханим Демі Ловато виявився актор Макс Еріх, з яким зірка нещодавно побувала на прогулянці, що встигли зафіксувати папараці. Втім жоден з пари не коментував світлин та їхніх стосунків.

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Але цими днями Макс, як і багато інших зірок у світі, вийшов у прямий ефір, щоб підтримати своїх шанувальників у період карантину. Про це повідомляють у People. Він грав на фортепіано, в той час як позаду до нього підійшла Демі Ловато, щоб вкрити його теплим пледом. Вона не знала, що чоловік зараз має пряму трансляцію і лише після того, як він їй двічі повторив, що зараз в ефірі, вона миттєво відскочила від екрану, прикрившись пледом. Ситуація вийшла дуже кумедною, втім можна сміливо підтвердити, що пара таки зустрічається.

За словами інсайдерів, пара зустрічається вже більше місяця і самоізоляція лише позитивним чином впливає на них, адже вони мають більше можливостей побути разом. Окрім акторського таланту, Макс Еріх ще й чудово співає та навіть присвятив пісню своїй коханій під назвою 4D, що в перекладі може означати "Для Демі".

Нагадаємо, що зірки нещодавно взяли участь у флешмобі, де на листку паперу повинні були написати, чому вони залишаються вдома під час пандемії коронавірусу. Їхні слова повинні були починатись як "Я залишаюсь вдома заради..." та викласти фото з листком у мережі. Відтак, Демі Ловато теж долучилась до флешмобу та написала, що залишається вдома заради батьків, сусідів та власного здоров'я.