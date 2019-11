Демі Ловато вперше після передозування наркотиками розповіла, як змінилося її життя

Популярна американська співачка Демі Ловато виступила на саміті Teen Vogue Summit у Лос-Анджелесі і вперше розповіла, як змінилося її життя після передозування наркотиками влітку 2018 року.

Про це пише видання USA Today. На саміті Teen Vogue Summit Демі Ловато заявила, що любить себе такою, якою вона зараз є.

Читайте також: Я втомилася соромитися свого тіла: Демі Ловато вразила відвертим знімком без ретуші

"У дзеркалі я бачу людину, яка багато подолала. Мені через багато чого довелося пройти, тому я бачу бійця. Не абсолютного чемпіона, але бійця і людину, яка продовжить боротися, незважаючи ні на що", – наголосила виконавиця пісні Sorry Not Sorry.

Співачка заговорила про стереотипи краси. За її словами, вона не прагне виглядати "ідеально", а просто насолоджується життям. Так, зірка після передозування наркотиками переосмислила своє життя і наголосила, що справді важливим є те, що вона здорова.

Ми весь час чуємо термін "бодіпозитив". Чесно кажучи, я не завжди відчуваю себе впевнено в своєму тілі. Іноді мені не подобається те, що я бачу. Я не брешу собі, кажучи, що у мене приголомшливе тіло. Все, що дійсно важливо, що я здорова,

– сказала Демі Ловато.

Артистка також зізналася, що образливі коментарі користувачів у мережі ображають її. "Люди не розуміють, що я насправді дуже чутлива людина. Коли хтось говорить щось погане про мене в інтернеті або висміює мене, мені дійсно боляче, хоча у мене досить гарне почуття гумору. Але я просто я втомилася прикидатися, що мене не зачіпає ваша думка. Я теж людина, будьте зі мною простіше", – зазначила знаменитість.



Демі Ловато / Getty Images

Крім того, вона заговорила про мінуси популярності. Демі погоджується з тим, що слава – це привілей, який має мінуси.

"Треба пам'ятати, що ці мінуси залишаться з вами на все життя, тому що ставши знаменитим, ти не можеш стати незнаменитим. Я б хотіла знати про це, коли була дитиною", – додала Ловато.

Що відомо про передозування наркотиками Демі Ловато?25 липня стало відомо про госпіталізацію Демі Ловато. За інформацією інсайдерів, життя зірки врятував антидот, який медики ввели одразу після того, як знайшли непритомну зірку. Першу медичну допомогу Демі Ловато

надав її особистий охоронець. Під час лікування артистка мала ускладнення, типові для передозування, та втратила голос.