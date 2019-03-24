Демі Мур приміряла сукню-вишиванку від українського дизайнера: фото

618
Демі Мур в українській вишиванці
Демі Мур в українській вишиванці / Instagram / @dailymoore_

Голлівудська акторка Демі Мур вразила своїх прихильників. Зірка стала запрошеною гостею урочистого заходу, на який прийшла у стильній сукні-вишиванці від українського дизайнера Vita Kin.

Як відомо, українські бренди стрімко завойовують закордонний ринок. У вітчизняному одязі встигли засвітитись королівські персони, голлівудські акторки та моделі. Цього разу українську вишиванку вбрала знаменита Демі Мур. 

Читайте також: Які знаменитості засвітилися у вбраннях українських брендів: цікава підбірка

Розкішне вбрання жовтого кольору вона обрала з колекції Vita Kin. Міді-сукня мала білу вишивку, яка була всіяна по всьому вбранні. Свій стильний образ Демі Мур доповнила розплетеним волоссям, світлим взуттям та окулярами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DEMI MOORE DAILY (@dailymoore_)

У такому вбранні Демі Мур завітала на урочисте святкування 10-ої річниці шлюбу Брюса Вілліса з чарівною Еммою Хемінг. Пара вдруге обмінялась клятвами та приміряла білосніжний одяг. На заході були присутні найближчі родичі актора, зокрема, доньки від шлюбу з Демі Мур – 30-річна Румер, 27-річна Скеаут Лара та 25-річна Талула. Дівчата залюбки заспівали на святі зіркового батька під гітару. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rumer Willis (@rumerwillis)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daily Mail (@dailymail)

До слова, Брюс Вілліс та Демі Мур були одружені з листопада 1987 року до жовтня 2000 року. Пара вважалась взірцевою, адже завжди демонструвала злагодженість та сімейну ідилію. Однак раптово актори вирішили розлучитись, а Демі Мур взяла опіку над їхніми 3 дітьми. Згодом Брюс Вілліс розповідав, що цей розрив був найбільшою його помилкою. 

Після розлучення Демі Мур не втручалась у спілкування екс-чоловіка з доньками, а навпаки сприяла цьому. Відтак у акторів збереглись теплі дружні стосунки, тому не дивно, що Брюс Вілліс запросив колишню дружину на урочисту подію. 

blog_ava
Головні новини 23 березня: новий протест Нацкорпусу в Києві, Гриценко бачить Садового прем’єром
сьогодні
2709
Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Від Гайтани до Артема Гагаріна: зірки з дітьми взяли участь у показі нової колекції Андре Тана
сьогодні 11:01 Від Гайтани до Артема Гагаріна: зірки з дітьми взяли участь у показі нової колекції Андре Тана
109
Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
23 березня 12:30 Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
Альона Захарова 1078
Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
22 березня 22:15 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
Наталя Боднар 1650
Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
22 березня 16:00 Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
Олена Кандяк 805
Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
22 березня 13:00 Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
398
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук