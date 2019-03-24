Демі Мур приміряла сукню-вишиванку від українського дизайнера: фото

Голлівудська акторка Демі Мур вразила своїх прихильників. Зірка стала запрошеною гостею урочистого заходу, на який прийшла у стильній сукні-вишиванці від українського дизайнера Vita Kin.

Як відомо, українські бренди стрімко завойовують закордонний ринок. У вітчизняному одязі встигли засвітитись королівські персони, голлівудські акторки та моделі. Цього разу українську вишиванку вбрала знаменита Демі Мур.

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Розкішне вбрання жовтого кольору вона обрала з колекції Vita Kin. Міді-сукня мала білу вишивку, яка була всіяна по всьому вбранні. Свій стильний образ Демі Мур доповнила розплетеним волоссям, світлим взуттям та окулярами.

У такому вбранні Демі Мур завітала на урочисте святкування 10-ої річниці шлюбу Брюса Вілліса з чарівною Еммою Хемінг. Пара вдруге обмінялась клятвами та приміряла білосніжний одяг. На заході були присутні найближчі родичі актора, зокрема, доньки від шлюбу з Демі Мур – 30-річна Румер, 27-річна Скеаут Лара та 25-річна Талула. Дівчата залюбки заспівали на святі зіркового батька під гітару.

До слова, Брюс Вілліс та Демі Мур були одружені з листопада 1987 року до жовтня 2000 року. Пара вважалась взірцевою, адже завжди демонструвала злагодженість та сімейну ідилію. Однак раптово актори вирішили розлучитись, а Демі Мур взяла опіку над їхніми 3 дітьми. Згодом Брюс Вілліс розповідав, що цей розрив був найбільшою його помилкою.

Після розлучення Демі Мур не втручалась у спілкування екс-чоловіка з доньками, а навпаки сприяла цьому. Відтак у акторів збереглись теплі дружні стосунки, тому не дивно, що Брюс Вілліс запросив колишню дружину на урочисту подію.