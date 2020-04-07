Демі Мур та Брюс Вілліс проводять карантин разом із дітьми: миле фото експодружжя

Колишні чоловік та дружина Брюс Вілліс та Демі Мур на самоізоляції проводять час разом із доньками. Голлівудські зірки возз'єдналися на час карантину та перебувають разом із дітьми.

Молодша донька Брюса та Демі опублікувала на особистій інстаграм-сторінці миле фото. Таллула Вілліс цим знімком підтвердила, що батьки ізолювалися разом. Також про це йдеться у виданні People.

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На світлині Мур та Вілліс позують разом із доньками –26-річною Таллулою та 28-річною Скаут. Також на фотографії зображений хлопець Талули Діллон Буссе. Усе зіркове сімейство одягнене у біло-зелені смугасті піжами.

Експодружжя та діти виглядають неймовріно щасливими.

"Хаотично нейтрально", – написала в публікації Таллула.

Демі Мур та Брюс Вілліс побралися у 1982 році. Тоді актор лише розпочинав свою кар'єру. Подружжя вважали однією з найкрасивіших пар Голлівуду. Демі народила в цьому шлюбі трьох дітей – Румер Гленн Уїлліс, Скаут Лару Вілліс і Таллулу Бель Вілліс. В 2000 році стало відомо про неочікуване розлучення закоханих.

Додамо, станом на 6 квітня найбільше випадків захворювання коронавірусом зафіксовано в США. Там кількість інфікованих складає 367 385 осіб. За останню добу померли майже 1 100 хворих.



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