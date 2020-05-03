Демі Мур з ексчоловіком Брюсом Віллісом розвеселили фанів кумедним танцем: відео

Колишнє акторське подружжя продовжує проводити карантин разом у маленькому містечку в штаті Айдахо. Схоже, Демі Мур та Брюс Вілліс насолоджуються часом одне з одним сповна і почуваються цілком комфортно разом. Донька пари показала кумедне відео, на якому її батьки танцюють під запальну музику.

Зіркова родина, яка об'єдналася за 20 років після розлучення, давно підкорила серця громадськості. Сімейній ідилії, яка панує між Демі Мур та Брюсом Віллісом й їхніми дорослими спільними доньками, можна лише позаздрити. Так, вони продовжують демонструвати власне дозвілля в інстаграмі.

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Після спільних піжамних вечірок, читання книг та малювання актори взялися за значно енергійніші розваги. 31-річна Румер Вілліс, яка продовжила кар'єру батьків, показала, як вони разом станцювали на камеру, повторюючи кумедні рухи одне за одним. Брюс Вілліс навіть спробував продемонструвати легендарну місячну ходу Майкла Джексона. Це неабияк розвеселило всю родину.

До батьків приєдналася й 26-річна Талула. У кадрі вона з'явилася у чоловічих трусах, які одягла на чорні лосини. Натомість Демі Мур і Брюс Вілліс обрали чорні комбінезони з цупкої тканини, які виглядали подібно до family look.

Нагадаємо, що дружина голлівудського актора 41-річна Емма Хемінг-Вілліс мала б приєднатися до сімейства разом з доньками 5-річною Евелін та 8-річною Мейбел. Але вони не змогли вилетіти з Лос-Анджелеса вчасно через травму однієї з дівчаток. Проте, судячи з усього, обраниця Брюса Вілліса спокійно ставиться до цих обставин та радіє тому, що її коханий весело проводить час зі своїми дітьми. Принаймні так вона реагує на спільні фото родини у коментарях.