Демі Роуз ледь прикрила руками свої пишні груди на новому фото 18+

Британська пишнотіла модель Демі Роуз не дає засумувати своїм прихильникам, через що якомога частіше публікує відверті фото в мережі. Під новою світлиною вона отримала чимало схвальних коментарів, а щоб ще більше підняти настрій їм, вона розіграла чималу суму грошей.

Дівчина, як і всі інші зірки, перебуває на карантині та береже себе від зараження коронавірусом. Тому публікує еротичні фотографії з власного будинку. Невідомо, чи це нове фото, але на ньому Демі демонструє неймовірно пишне декольте, яке ледь прикриває руками. З усього одягу на ній присутні лише крихітні трусики оранжевого кольору.

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Раніше зірка вже публікувала еротичні знімки, якими розбурхувала мережу. Пропонуємо переглянути декілька з них.