24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Демі Роуз ледь прикрила руками свої пишні груди на новому фото 18+

- Читать новость на русском
Демі Роуз / Instagram / @demirose

Британська пишнотіла модель Демі Роуз не дає засумувати своїм прихильникам, через що якомога частіше публікує відверті фото в мережі. Під новою світлиною вона отримала чимало схвальних коментарів, а щоб ще більше підняти настрій їм, вона розіграла чималу суму грошей.

Дівчина, як і всі інші зірки, перебуває на карантині та береже себе від зараження коронавірусом. Тому публікує еротичні фотографії з власного будинку. Невідомо, чи це нове фото, але на ньому Демі демонструє неймовірно пишне декольте, яке ледь прикриває руками. З усього одягу на ній присутні лише крихітні трусики оранжевого кольору.

До теми Демі Роуз похизувалася оголеними сідницями: фото 18+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

Раніше зірка вже публікувала еротичні знімки, якими розбурхувала мережу. Пропонуємо переглянути декілька з них. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Демі Роуз
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:32 Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
Уляна Журба
сьогодні 14:46 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан
сьогодні 11:48 Сирна паска на Великдень: 3 найкращі рецепти
Квітослава Туз
сьогодні 11:08 Як зробити глазур для паски: найпростіші рецепти
Квітослава Туз
сьогодні 10:53 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин