Демі Роуз оголила пишні груди у звабливій фотосесії

Відома британська модель Демі Роуз, яка стала зіркою у соціальних мережах завдяки відвертим світлинам, на яких вона демонструє пишні форми.

Нові спокусливі знімки Демі роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, зірка не забуває наповнювати акаунт світлинами еротичного характеру, які приносять їй дедалі більшу популярність у мережі. Додамо, що за дівчиною наразі стежать понад 8 мільйонів користувачів.

Роуз традиційно знялася у сміливих образах в об'єктиві фотографа Gregorio Campos. Демі приміряла купальник світло-лимонного відтінку з надписом бренду Marciano на грудях. Її образ завершили чорні босоніжки на підборах з колекції Guess та масивні золоті сережки.

Також фотограф зробив їй ще один пікантний студійний знімок у total denim look. Джинсова куртка ледь прикриває пишні груди Демі Роуз, а сама дівчина загадково дивиться у сторону.