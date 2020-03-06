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Демі Роуз поділилася кадрами з гірського відпочинку: спокусливий образ моделі

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Демі Роуз приголомшила зимовим образом / Instagram / @demirose

24-річна британська модель незмінно вражає шанувальників своїми звабливими зйомками під час відпочинку на розкішних курортах. Демі Роуз не зраджує собі навіть під час гірського відпочинку, хизуючись спокусливим бюстом на тлі мальовничих пейзажів.

13-мільйонна аудиторія моделі з нетерпінням чекає нових дописів в інстаграмі віж сексапільної Демі Роуз. Дівчина часто вирушає на відпочинок до узбережжя океану, демонструючи свою фігуру в купальнику. Проте цього разу вона віддала перевагу засніженим горам. Незважаючи на те, що морозна погода не дозволила оголити тіло, зірка зуміла вразити фоловерів пікантним образом. 

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На особистій сторінці в інстаграмі Демі Роуз опублікувала серію світлин з відпочинку в горах. Для публічної появи серед мальовничих пейзажів вона обрала яскравий образ, який не залишив її поза увагою громадськості. Вона позувала у яскравому блакитному костюмі з коміром зі штучного хутра від британської марки My sunday ski. Незважаючи на те, що вбрання було закритим, модель розстебнула блискавку на грудях, показавши розкішний бюст. 

Обтислий лижний костюм дозволив знаменитості показати підтягнуті сідниці, якими вона хизується за будь-якої нагоди. Яскравим аксесуаром стали масивні окуляри, які призначені для гірськолижного відпочинку. Демі Роуз не забула й про традиційний яскравий макіяж та численні золоті прикраси, які виблискували на тлі засніжених краєвидів. 

Починаю любити всі пори року,
– лаконічно прокоментувала модель. 


Демі Роуз приголомшила зимовим образом / Instagram / @demirose


Демі Роуз приголомшила зимовим образом / Instagram / @demirose


Демі Роуз приголомшила зимовим образом / Instagram / @demirose

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Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика LifeStyle Демі Роуз Новини LifeStyle
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