Демі Роуз похизувалася оголеними сідницями: фото 18+
Британська модель Демі Роуз ледь не кожного дня радує майже 14 мільйонів підписників в інстаграмі еротичними фото. Днями зірка опублікувала світлину, на якій показала оголені сідниці.
Демі Роуз відома пишними формами. Вона не соромиться ділиться відвертими фотографіями і на багатьох позує навіть топлес. Красуня-брюнетка яскрава та запальна і знає, як створити навколо свого імені ажіотаж та активні обговорення. Жодна її публікація в мережі не залишається без пильної уваги прихильників.
Читайте також: Демі Роуз вразила еротичним образом та оголеними формами: фото 18+
На черговому кадрі Демі позує, лежати на білосніжному ліжку. Вона одягнена у помаранчеве мінібікіні, яке гарно підкреслює її апетитні сідниці. Зірка дивиться в камеру з сяючою усмішкою на обличчі.
Волосся Роуз забрала на один бік. Воно вкладене в ледь помітні локони. Завершила спокусливий образ фірмовим макіяжем з нарощеними віями та коричневим блиском на губах.
Модель Демі Роуз / Instagram / @demirose
Читайте також
-
Селена Гомес придбала будинок за 5 мільйонів доларів: фото елітної нерухомостісьогодні , 13:02
-
Чистий четвер 2020: прикмети і традиціїсьогодні , 15:15
-
Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавіруссьогодні , 20:02
-
Що відомо про фільм "Вартові галактики 3": дата виходу і сюжет новинки Marvelсьогодні , 18:14
-
У день народження тата Лілія Ребрик зворушила зізнанням: Поїдемо в Чернівці обійняти батьківсьогодні , 12:46
-
Батька Тоні Матвієнко обурила вагітність доньки у 17 років: Догуляласясьогодні , 13:46