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Демі Роуз похизувалася оголеними сідницями: фото 18+

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Демі Роуз / Instagram / @demirose

Британська модель Демі Роуз ледь не кожного дня радує майже 14 мільйонів підписників в інстаграмі еротичними фото. Днями зірка опублікувала світлину, на якій показала оголені сідниці.

Демі Роуз відома пишними формами. Вона не соромиться ділиться відвертими фотографіями і на багатьох позує навіть топлес. Красуня-брюнетка яскрава та запальна і знає, як створити навколо свого імені ажіотаж та активні обговорення. Жодна її публікація в мережі не залишається без пильної уваги прихильників. 

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На черговому кадрі Демі позує, лежати на білосніжному ліжку. Вона одягнена у помаранчеве мінібікіні, яке гарно підкреслює її апетитні сідниці. Зірка дивиться в камеру з сяючою усмішкою на обличчі.

Волосся Роуз забрала на один бік. Воно вкладене в ледь помітні локони. Завершила спокусливий образ фірмовим макіяжем з нарощеними віями та коричневим блиском на губах. 


Модель Демі Роуз / Instagram / @demirose

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Демі Роуз LifeStyle
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